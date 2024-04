Hasiči vyjížděli k vážné nehodě u obce Načešice na Chrudimsku. Řidič skončil se svým autem mimo silnici. Pomoc mu zavolaly chytré hodinky. Ve velmi vážném stavu ho záchranáři transportovali vrtulníkem do nemocnice.

Hasiči - ilustrační foto | Foto: DENÍK/Roman Dušek

Řidič ze silnice vyjel v 19:30 u obce Načešice. Dosud není jasné, proč auto neuřídil. „Chytré hodinky vyhodnotily krizovou situaci a zalarmovaly hasiče,“ uvedla mluvčí pardubických hasičů Vendula Horáková. Na místo nehody okamžitě spěchali i dobrovolní hasiči.

„Jako první na místě, ještě před jednotkami, byli dva dobrovolní hasiči z Heřmanova Městce – Milan Trpkoš a Michal Pošík. Ten je zároveň profesionálním hasičem u HZS Pardubického kraje,“ upřesnila Horáková.

Zraněného hasiči ihned vyprostili z auta a začali resuscitovat. Ve velmi vážném stavu ho následně záchranáři transportovali vrtulníkem do nemocnice. Příčinu nehody šetří policie. S komplikacemi by řidiči podle webového portálu dopravniinfo.cz měli počítat do zhruba 21:40 hodin.