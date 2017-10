Poražený voleb: Na Titanicu se stále hraje a zpívá

Pardubický kraj – K potápějícímu Titanicu přirovnal ČSSD včera, den po volbách, její pardubický hejtman Martin Netolický. Není se čemu divit. Jinak než debakl jednociferný volební výsledek sociálních demokratů, před čtyřmi lety vítězné a hlavní vládní strany, nazvat nelze. Svůj mandát obhájil ve víkendových volbách jen její zdejší lídr Jan Chvojka.

Jan Chvojka.Foto: archiv

Zatímco ten je ve svých reakcích opatrný, Netolický už přímo vyzval k padání hlav v Lidovém domě.

„Titanic. Velká krásná loď, nepotopitelná, luxusní, největší, přitom už na cestě do zapomnění. Kapitáni na můstku asi zřejmě stále hrají a zpívají a přemýšlejí o tom, že stále není tak špatně. Současných 15 mandátů je však katastrofa, tragédie a nejkrutější porážka za posledních 25 let. Jsem přesvědčený, že za to nemohou ani starostové, místostarostové nebo krajští zastupitelé na kandidátkách ČSSD, ale zcela jednoznačně nejužší vedení strany,“ napsal Netolický na svém Facebooku.

A dodal, že vyvození osobní zodpovědnosti očekává „řádově v hodinách, nejdéle ve dnech“.

Smířlivější Jan Chvojka, kterého do tristního volebního výsledku ještě zachvátila chřipka a ztratil hlas, po sms Deníku odpověděl, že bude chtít, „aby mimořádný sjezd ČSSD proběhl v nejkratším možném termínu. Mandát současného vedení strany chápu jako ohraničený právě tímto datem“.

Sám si nedokáže debakl strany ve volbách vysvětlit. „Stalo se tak kvůli naší nesrozumitelnosti, chybám v závěru kampaně, kdy jsme lidem nedokázali vysvětlit, s čím jdeme do voleb? Nevím, ale tuším, že příčina bude hlubší než populistické útoky konkurence, jimž jsme byli v závěru kampaně vystaveni. O to poctivěji budeme teď muset analyzovat příčiny toho, proč jsme zaujali tak málo lidí,“ napsal Chvojka.

A připouští, že pokud nechceme, aby ČSSD upadla v zapomnění, „bude třeba mnoho věcí změnit“.

Glosa: Sociálním demokratům volební tipovačka vyšla, ale až po proškrtání desítekIlustrace toho, jak moc se sekla sociální demokracie ve svých očekáváních…



Ve volebním štábu v Pardubicích měli kandidáti tabuli s tipy na vlastní volební výsledky. Většina účastníků si optimisticky vypisovala dvouciferná čísla. S hotovými výsledky přišlo rozčarování: ke dvouciferným číslům se nikdo neblížil ani zdaleka.



Vítězem pak pro dobrý pocit sociální demokraté jmenovali svého člena, který natipoval číslovku 17,17 % - poté, co mu škrtli první jedničku se totiž trefil naprosto přesně… Jiří Sejkora