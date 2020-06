Velkým návratem Jakuba Nakládala ještě více vzrostla konkurence v defenzivních řadách hokejového Dynama. Hráčský kádr Pardubic pro příští extraligovou sezonu už má jasné obrysy. Kompletně uzavřen ovšem ještě není.

„Přivedli jsme klíčového hráče do zadních řad. Ještě jsme neskončili, tým budeme doplňovat. Koukáme ještě po jednom či dvou útočnících,“ prohlásil Petr Dědek, nový majoritní akcionář Dynama.

Základ týmu je již pod smlouvou. V klubu pokračují důležití hokejisté, kteří se podíleli na záchraně extraligy v závěru minulé sezony.

Nová posily? Kromě Jakuba Nakládala se po působení v zámořských soutěžích vrátil dvaadvacetiletý Ondřej Vála, k dispozici je i zkušený Tomáš Linhart. Do útoku přišli Francouz Valentin Claireaux a Lukáš Anděl.

Kdo ještě kádr rozšíří? „Máme nějaké hráče vyhlédnuté, máme nabídky, ale postupujeme rozumně,“ řekl Dědek, který vyvrátil spekulaci, že by na radaru Dynama byl i Wojtek Wolski.

Změnu ve strukturách pardubického klubu vnímají i agenti a další lidé z hokejového prostředí. „Ve chvíli, kdy má tým dlouhodobého investora, tak samozřejmě nejen hráči chtějí být v klubu, který má ambice. Agenti zase tlačí hráče tam, kde je stabilita i ambice. Pasuje to k sobě, to je myslím srozumitelné,“ dodal Dědek.

Plány v Pardubicích jsou jasné. Předseda představenstva Ondřej Heřman uvedl, že v příští sezoně chce být Dynamo do šestého místa. A do budoucna bojovat o titul.

„Řekl jsem, že pokud do hokeje vstoupím, tak náš tým a celé představenstvo budou mít jasný úkol – hrát play-off. A samozřejmě se pokusit urvat titul. I pro fanoušky by bylo fajn získat titul ke stému výročí. To máme za tři roky,“ poznamenal Dědek.

Důležitou oblastí bude pochopitelně i mládež. „Je před námi hodně práce. Pracovali jsme na akcionářské struktuře, musíme zapracovat na marketingu a samozřejmě chceme posunout skauting. Chceme, aby mládež z regionu do Pardubic toužila jít,“ dodal majitel Dynama.