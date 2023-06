Poslední úřední hodiny zbývají několika pobočkám České pošty v Pardubickém kraji. V Pardubicích v pátek 30. června končí hned šest poboček, definitivně skončí dvě pobočky ve Svitavách, po třech v Ústí nad Orlicí a Chrudimi, po jedné v České Třebové a Hlinsku. Všechny navíc budou mít v pátek, poslední den jejich fungování, otevřeno symbolicky jen první hodinu.

Městu Pardubice se podařilo vyjednat zachování pobočky Na Drážce. Pošta na nádraží má být podle České pošty zrušena. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Nikola Remešová

V celém Pardubickém kraji tak bude pátek poslední den pro 16 poboček pošty, nejvíc jich zanikne v Pardubicích. Celorepublikově je jich pak tři sta.

Reálně však budou naposledy fungovat ve čtvrtek. V pátek se totiž otevřou jen symbolicky na jednu hodinu, a to hned na tu první při řádné otvírací době. Vedení pošty tím chce získat více času na stěhování a přesun agendy. Zákon sice poště ukládá, aby pobočky měly otevřeno každý pracovní den, tedy od pondělí do pátku. Už ale nenařizuje na jak dlouho.

V Pardubicích je rušeno šest poboček, nejvíce v kraji. Původně jich mělo skončit sedm, magistrát ale jednu nakonec uhájil. Zruší se pobočky v Dražkovicích, Rosicích (gen. Svobody 77), Pardubičkách (Komenského 56), pobočka u nádraží na ulici Palackého a dále na náměstí Dukelských hrdinů a na Jana Zajíce 983.

V Ústí nad Orlicí nadále bojují

Vedení Ústí nad Orlicí intenzivně jednalo s Českou poštou o zachování vytížené pobočky v Galerii Nová Louže na sídlišti Štěpnice. Pošta však odmítla návrh města, aby provozovala tuto pobočku ve formě vymístěné přepážky, ačkoliv by se město zavázalo, že ponese veškeré provozní náklady a celkový počet zaměstnanců a klientských přepážek by zůstal shodný se záměrem pošty. Jedinou možnou alternativou je pro Českou poštu její provoz jako tzv. pošty Partner plus, a to zcela v režii města.

„V tomto případě ponese radnice nejen veškeré provozní a mzdové náklady, ale navíc bude povinna poště platit pronájem datového připojení do poštovní přepravní sítě. Po odpočtu odměny za uskutečněné transakce představuje roční provozní dotace na činnost pošty Partner plus z rozpočtu města dva miliony korun,“ sdělil starosta Ústí nad Orlicí Petr Hájek.

Přehled rušených pošt v kraji a pobočky, kde budete nově obslouženi, najdete ZDE

O případném provozování pošty Partner plus na Štěpnici nemohlo červnové zastupitelstvo rozhodnout, protože Česká pošta doposud nedodala požadovanou smlouvu nutnou k zahájení provozu. Od července tak v Ústí skončí tři pobočky pošty, a to v Hylvátech, Kerharticích a na sídlišti Štěpnice. V provozu zůstane dál jenom hlavní pošta v hotelu UNO. O dalším řešení budou jednat zastupitelé města až v září.

Dvě pobočky se pak uzavřou ve Svitavách. Lidé stáli zejména o poštu u náměstí Míru, město proto zjišťovalo podmínky v režimu Pošty Partner plus.

„Pominu-li případný pronájem prostor, svícení, topení, úklid, výplaty minimálně dvou zaměstnankyň, je nutné zaplatit jednorázově 85 tisíc korun za vybavení a zaškolení personálu. Následně měsíčně 50 tisíc korun za přístupy do systémů. Na oplátku je možná odměna za jednotlivé úkony v předpokládané výši 34 tisíc korun. Za těchto opravdu nevýhodných podmínek službu pro stát dělat nebudeme,“ uvedl svitavský starosta David Šimek.

Svitavy poštu u náměstí nezachránily. Vybojovaly ale více přepážek a boxů

Vedení města však bude sledovat dění na jediné pobočce pošty, která ve městě zůstane. Pokud by docházelo k problémů, znovu otevřou jednání. „Kdyby byla situace skutečně kritická, poté teprve přistoupíme na případné zřízení Pošty Partner plus,“ podotkl Šimek.

Česká pošta mapovala vytíženost poboček ve Svitavách. Nejvíce transakcí evidují na poště v Lánech, následuje pobočka u náměstí a nejméně vytížená je pošta v Lačnově, kde je jen jedna přepážka. Oba objekty, kde pošta zruší své pobočky, nabídne formou e-aukce do prodeje. Město čeká na cenu domu pod náměstím, pokud by byla cena příznivá, zvažují radní její koupi. Dům by se dal podle starosty v budoucnu přestavět na byty.

Propouštění zaměstnanců se navíc netýká jen rušených poboček, jak jsme už informovali.

Pátek je také poslední den fungování tří poboček České pošty v Chrudimi. Končí pošty U Stadionu, na sídlišti v Topolské ulici a v místní části Medlešice, zůstane tak jen centrální pošta na Resselově náměstí. Náplastí za rušené pošty v Chrudimi bude možná vznik jedné nové v některém ze zdejších marketů.

Přehled rušených poboček v Pardubickém kraji a přesun jejich agendy. Pro větší rozlišení rozklikněte.

Přehled rušených poboček v Pardubickém kraji a přesun jejich agendyZdroj: Česká pošta