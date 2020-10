Už v pět odpoledne skončil ve společnosti strážníků a záchranářů čtyřiačtyřicetiletý muž, který byl zpitý, jak zákon káže. I přesto dokázal podstoupit dechovou zkoušku s očekávaně vysokým výsledkem 4,37 promile. Druhým odpadlíkem byl přesně s koncem zavíračky, tedy v osm večer i devětašedesátiletý muž, kterého od popíjení neodradily ani nedávno prodělané zdravotní komplikace. Možná i právě proto, stačilo takové množství alkoholu, po kterém nadýchal 1,49 promile. Posledním do party byl devětačtyřicetiletý muž, kterého hlídka našla, jak leží na komunikaci vedle svého jízdního kola. Muž si stěžoval na bolest nohy. V dechu měl 2 promile a na koleni pořádnou bouli. Na místo tedy byla přivolána záchranka, která si muže, stejně jako ty dva předchozí, odvezla k dalšímu ošetření do nemocnice.

Připomínáme, že dneškem platí zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti a restaurace mohou mít otevřena pouze výdejová okénka, a to do 20:00. Strážníci mohou postihovat porušení krizových a mimořádných opatření v souvislosti s koronavirem příkazem na místě a mohou uložit pokutu až do výše 10 tisíc korun.