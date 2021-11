Vedení města už na jaře rozhodlo, že dvě třetiny domu, kterému už před lety hrozila demolice, půjdou k zemi. Třetina, v níž pobývají strážníci a dvě rodiny, které se odmítly odstěhovat, zůstane zachována. Zbytek domu ustoupí autobusovému terminálu B a vzniklé místo bude sloužit jako průjezd pro dálkové a regionální autobusy.

Pardubice za nový terminál zaplatí 135 milionů korun, ale 94 milionů mají přislíbených z dotací. Město nyní potřebuje, aby se zbývající tři nájemci vystěhovali a mohla začít stavba. V době kdy začne demolice sousedních vchodů by se lidé měli zhruba na rok přesunou do náhradního bydlení. Radnici tlačí čas kvůli dotacím.

„Mrzí mě, že nedošlo s nájemníky k dohodě, ale během demolice části domu opravdu z důvodu jejich bezpečnosti nemohou zůstat bydlet v současných bytech,“ řekl radní měst Pardubic Vít Ulrych, který se účastnil jednání s nájemníky. Demolice si vyžádá odpojení celého objektu od elektřiny, plynu i vody.

Vedení města slibuje, že se nájemníci budou moci vrátit zpět

Radní nyní vyzvali nájemníky, aby se z posledních dvou bytů vystěhovaly. „Po dokončení úprav se budou moci nájemníci vrátit zpět, zatím však vystěhování odmítají,“ řekl primátor Pardubic Martin Charvát.

Situaci tak budou dál řešit právníci. „Chápu, že stěhování, i když jen na přechodnou dobu, je pro obyvatele vyššího věku citlivá věc, ale nemáme jinou možnost. Budeme nájemníkům maximálně nápomocni, aby vše proběhlo bez komplikací“ dodal Ulrych. V přízemí je služebna městské policie, i ta se bude muset na čas odstěhovat.

Spletitý příběh bytového domu na náměstí Jana Pernera v Pardubicích pokračuje. Radnice vyzvala poslední nájemníky, aby se přechodně vystěhovali.Zdroj: Magistrát Pardubice

Zatímco 32 rodin se před lety kvůli hrozící demolici odstěhovalo do náhradních prostor, dvě rodiny odmítly své byty opustit. Město hledalo všechny možné cesty jak se s obyvateli zbývajících bytů domluvit. Primátor nájemníkům nabízel větší byty i zaplacení nákladů za stěhování, ale marně.

„S ostatními 32 nájemci jsme se dohodli, že se odstěhují. Tito dva nájemci na to nepřistoupili, proto setrvali. Pochopil jsem je a respektovali jsme to, proto bude vchod nadále zachován,“ řekl před časem primátor Pardubic Martin Charvát.

Terminál B bude stát vedle hlavního vlakového nádraží a bude sloužit linkovým a dálkovým autobusům.



Samotná stavba terminálu by měla odstartovat na jaře 2022. Dělníci terminál postaví za deset až dvanáct měsíců. Pardubice ušetří asi 50 milionů korun, stavbaři terminál vybudují bez původně plánované provozní budovy, která by jej oddělovala od sousedního železničního nádraží. Zázemí pro cestující a řidiče by mělo vzniknout ve stávajících budovách, které přiléhají k hlavnímu nádraží.

Nájemníci, kteří se za žádnou cenu nechtějí stěhovat, se záměrem města stále nesouhlasí. „Za pár měsíců mi je 80 roků a už nemám na stěhování sílu. Jednání bude opět bojovné, ale já už bych se s nimi nejraději nebavil,“ vzkázal v minulosti vedení města jeden z nájemníků Josef Čáp, který proti demolici bojoval už před pěti lety.

„Ostatní mi nevěřili a odešli. Teď se s nimi setkáváme a oni litují, že se odstěhovali. Mnoho z nich už zemřelo, protože jim tyto dohady zkrátily život,“ dodal Čáp.

Stávající autobusové nádraží získal soukromí investor, který vlastní pozemky, v lokalitě plánuje rozsáhlou výstavbu obchodního centra a bytů.

„S Pardubickým krajem, který je garantem regionální dopravy, je město domluveno, že pokud by stávající autobusové nádraží muselo ukončit provoz dříve, než bude postaven Terminál B, bude nápomocno při hledání přechodného řešení,“ avizovala mluvčí pardubického magistrátu Nataša Hradní.

Terminál B bude stát vedle hlavního vlakového nádraží a bude sloužit linkovým a dálkovým autobusům. „Terminál B vyřeší problém regionální dopravy ve městě, zajistí lepší propojení autobusové a železniční dopravy, a to včetně návaznosti na městskou hromadnou dopravu,“ přiblížil Charvát.