„Neexistuje jednotná metodika, jak proti hlodavcům bojovat. Některá města dělají celoplošnou deratizaci jednou za čas, většinou v době, kdy se již potkani přemnožili. Nám se osvědčil způsob, kdy celoplošnou deratizaci střídá deratizace ohnisková, zde se jedná o průběžné – celoroční pokládání návnady do ohnisek s větším výskytem hlodavců,“ řekl vedoucí odboru životního prostředí magistrátu Miroslav Míča.

„Září a říjen jsou na likvidaci ideální měsíce. V pozdějším období se začnou potkani stahovat do teplejších míst, kde se rychleji množí a hůře hubí,“ dodal deratizér Jan Sedláček.

Malí, ale šikovní

Potkani, kteří ročně běžně odchovají i 60 mláďat, se podle odborníků schovávají v každé vhodné škvírce, šplhají i po poměrně hladkých stěnách a prokoušou se skrze beton. Umí také překousat slabší pletivo nebo kabely. Navíc jsou přenašeči nebezpečných infekčních chorob, jako je vzteklina, tularémie nebo salmonela. Potkani ve městě také hojně roznášejí klíšťata.

Deratizace v Pardubicích



Celoplošná deratizace, během níž jsou pokládány nástrahy a kontrolována účinnost, včetně likvidace uhynulých hlodavců, byla zahájena 19. září a během pěti týdnů pokryje území celého města. Potrvá zhruba do konce října.

„Boj s hlodavci v podstatě nikdy nekončí, potkani jsou velmi inteligentní a přizpůsobivá zvířata. Ale díky tomuto systému deratizace se nám v Pardubicích daří držet populaci potkanů a dalších hlodavců na přijatelné úrovni,“ konstatoval náměstek primátora zodpovědný za životní prostředí Jan Nadrchal.

Experti připomínají, že hlodavci těží z toho, že lidé plýtvají jídlem. Veškerý potravinový odpad je pro potkaní populaci velkou vzpruhou a umožňuje jim rozmnožovat se ještě rychleji. Potkanům v poslední době kromě jiného nahrávají i mimořádně mírné zimy. Po nich přichází na jaře výrazný populační boom a jejich přemnožení.

„Jen málokterý kontejner na sídlišti je upravený tak, aby se do něj nedostali potkani. Víka mají volně přístupné násypky, lidé často nechávají nádoby otevřené. Ve dně kontejnerů je otvor na odtékání dešťové vody, což je velmi snadná přístupová cesta pro hlodavce,“ upozornil majitel deratizační firmy Radovan Šindelář.

Ideálním místem jsou pro hlodavce také kanály, protože lidé často házejí zbytky jídel do toalet, čímž jim zajišťují pestrou potravu. Někteří se navíc nerozpakují a vyhazují staré pečivo oknem v domnění, že nakrmí hladové ptáky, ale jejich soucit opět míří k potkanům.

Deratizace ve městě

Nástrahy na hlodavce jsou kromě kanalizace umisťovány přímo do nor a přihrnuty zeminou. Město ale nepokládá nástrahy do soukromých objektů a pozemků, proto apeluje na vlastníky jednotlivých objektů, aby se do deratizace zapojili. „Účinnost hubení potkanů a krys tak bude mnohem větší. Hlodavci se totiž často přemístí na jedem nedotčená území,“ dodal Nadrchal.

Hubení hlodavců je prováděno moderními, ekologicky a ekonomicky přijatelnými rodenticidy. Výjimečně, zejména v případech kontejnerových stání, jsou pro deratizaci veřejných prostranství používány i plastové uzamykatelné deratizační boxy, označené výstražnou informací.