Zdroj: UPCEZměnila se on-line výuka v tomto semestru oproti jarnímu? Pomohla vám zkušenost z jara?

Teď jsme byli poučeni, a tudíž připraveni mnohem lépe, i když nástup vládních opatření spojených s druhou covidovou vlnou nebyl o nic příjemnější. Trefil se totiž přímo do začátku nového akademického roku. Do poslední chvíle jsme doufali, že nachystanou distanční variantu nebudeme muset použít a výuku rozjedeme v normálním, kontaktním režimu.

Vnímáte napříč ročníky nějaké rozdíly?

Distanční výuka je pochopitelně nejsložitější pro prváky v bakalářských programech. Nejde ale o problém s jejich technickými kompetencemi. Ty jsou po „covidových zkušenostech“ ze střední školy více než dostatečné. Nejde ani o samotné vyučování. Teď mám na mysli spíše sociální rozměr pobytu na univerzitní půdě. Studenti prvních ročníků se ocitají v situaci, jakou nikdo z jejich předchůdců nezažil. Seznamují se s vysokoškolským prostředím bez možnosti přímého kontaktu s učiteli a se svými novými kolegy a kamarády. Všichni si uvědomujeme, jak je právě tohle pro ně těžké.

Ukázaly se některé aspekty on-line výuky jako přínosné a stanou se součástí i prezenční výuky?

Nepochybně jsme se naučili mnoho nového. Jistě, většina učitelů a studentů vám řekne, že můžeme ze všech sil hledat funkční alternativy prezenční výuky, ale živý kontakt stěží něco nahradí, a asi budou mít pravdu. Všichni jsme si ovšem ověřili, že dokážeme zvládnout věci, které by si mnoho z nás ještě před rokem vůbec nedokázalo představit. Pro spoustu akademických pracovníků je tohle prostě výzva a jsem si jist, že řadu technických postupů, které si osvojili v nynějších „bojových podmínkách“, budou účelně využívat i v době, kdy budeme mít pandemii za sebou.

Jsou vyučující benevolentnější a berou ohled na komplikace spojené s pandemií?

Znamená-li benevolence obecně dobrou vůli, tak jednoznačně ano. Trpí-li někdo ze studentů onemocněním covid-19 a z tohoto důvodu nemůže v určitě době řádně plnit studijní povinnosti, je na to samozřejmě brán zřetel. Celkově vzato bych ale určitě nemluvil o zmírňování požadavků na studenty, o snižování nároků na to, co a v jaké míře a kvalitě by měli zvládnout. Jako učitelé k nim nechceme a nesmíme vysílat vzkaz, který by vyzněl takto: „Máme to teď všichni těžké, tak se smíříme s tím, že toho budete znát a umět míň, než by tomu bylo za normálních okolností.“ To by byla pro nás všechny cesta do pekel. Na filozofické fakultě a na celé pardubické univerzitě ovšem děláme maximum, aby to byla alternativa skutečně plnohodnotná.

Má univerzita přehled o účasti studentů a plnění jejich studijních povinností?

Univerzita pracuje především s platformou Microsoft Teams, která vyučujícím poskytuje, mimo jiné, i spolehlivou kontrolu aktivní účasti studentů.

(apo)