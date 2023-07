„V našem resortu jsme nic neviděli, ale byli jsme rádi, že jsme dnes odletěli. Viděli jsme fotky od místních a fakt to vypadlo ošklivě,“ řekla Michaela Vitmajerová, která v pondělí do Pardubic přiletěla i s malou dcerou.

„V sobotu v noci nás evakuovali, naskákali jsme do autobusu, odvezli do nějaké školy, kde už měli připravené lehátka, matrace i jídlo. Cestovní kanceláře s námi moc nekomunikovali, nemohli jsme se nikam ani dovolat,“ popsala situaci Hana z Holic, která byla s manželem v oblasti Lindos. „Následně jsme si domluvili odvoz zpátky do hotelu, protože říkali, že je bezpečné se tam vrátit. Vrátili jsme se pro kufry, ale večer přišla znovu evakuace,“ dodala mladá žena, která s manželem raději strávila další noc na letišti.

„Největší chyba byla ta, že jsme v sobotu neměli vůbec odletět, protože už to všichni věděli. Cestovní kancelář nám to měla říct,“ řekla Danuše Kalivodová, která podle svých slov viděla moře jen z dálky.

V Řecku se podle místní policie odehrála dosud největší evakuační operace. Způsobily ji lesní požáry, které začátkem týdne vypukly na ostrově Rhodos a v uplynulém víkendu se kvůli silnému větru rozšířily i do blízkosti letovisek na jihovýchodě. Zatímco se stovky hasičů snaží zkrotit požár, do Pardubic v pondělí 24. července přiletěl spoj ze zasaženého ostrova, který přivezl přes 180 lidí.

Boj s plameny na ostrově pokračuje, hasičům práci ale komplikuje silný vítr i vysoké teploty. Požár se tak nedaří dostat pod kontrolu ani po sedmi dnech hašení. Evakuovat se muselo už přes 20 tisíc turistů a tamních obyvatel. Záchranná akce se týkala i stovky Čechů. Někteří Češi skončili v tělocvičnách nebo náhradních ubytováních, jiným se podařilo dostat do mimořádných letů.

Podle odhadů českého ministerstva zahraničí je na Rhodosu přes 4 000 českých turistů. Velké části se ale krizová situace netýká, protože jsou v zatím bezpečné oblasti na severu ostrova. Právě tam leží i mezinárodní letiště.

To potvrdila i cestovní kancelář Čedok, která uvedla, že v nezasažených oblastech ostrova fungují hotely standardně a klienti pokračují ve své dovolené.

„Klientům, kteří mají během pondělí 24. července odlétat na dovolenou do postižených lokalit nabídl Čedok bezplatnou změnu termínu nebo destinace, případně storna,“ uvedla cestovní kancelář na svém webu s tím, že do dalších oblastí se může cestovat bez omezení. Z pardubické letiště ale v pondělí odletělo do Řecka poloprázdné letadlo, podle plánu mělo ale odcestovat zhruba 150 lidí..

Pardubické letiště ale prozatím žádné lety neruší.

„Všechny letu jsou v současné době stále potvrzené. Aktuální informace jednotlivých cestovních kanceláří lidé najdou na jejich webových stránkách,“ v pondělí informovala mluvčí pardubického letiště Mária Ministrová.

Lidé tak nejčastěji míří do nezasažených oblastí. České ministerstvo turistům doporučuje, aby necestovali do oblastí, které jsou požáry postižené. „Aktuálně to jsou tyto: Kiotari, Gennadi, Pylonas, Laerma, Lardos, Lindos, Kalathos, Malona, Asklipeio, Peukous, Massari a Charaki. Upozorňujeme však, že vysoké nebezpečí požáru platí pro celý ostrov,“ uvedlo na svém na webu.

Turistům, kteří mají zaplacený zájezd a mají na ostrov v blízké době odletět, doporučuje české ministerstvo, aby se zaregistrovali do databáze Drozd.

Úřad se pak s nimi může v případě potíží lépe spojit. Ministerstvo zahraničí navíc zřídilo nouzové linky. Česko je podle premiéra Petra Fialy v případě potřeby připravené vyslat vládní letadlo.

„V případě potřeby můžeme okamžitě vyslat pro naše české občany letadla z kbelské základny do Řecka, které sužují rozsáhlé lesní požáry,“ potvrdila Armáda ČR.

České ministerstvo zahraničí vysílá do Řecka dva členy speciálního konzulárního týmu, kteří budou asistovat českým turistům. Dva důstojníky pošlou také hasiči.