Frekventovaný most prošel modernizací nejen po technické stránce, ale jeho vozovka se navíc dočkala přípravy pro rozšíření. V budoucnu má vzniknout odbočovací pruh. „Rozhodli jsme se most v jeho jižní části připravit na rozšíření, aby bylo možné jej následně lépe napojit na areál nemocnice,“ sdělil náměstek primátora zodpovědný za dopravu Petr Kvaš.

Podívejte se, jak šel čas s rekontrukcí najezdu

Řidiči by se tak v budoucnu měli lépe dostat jak do nemocnice, tak i do bývalého areálu Tesly, kde investor staví novou městskou čtvrť.

Psali jsme:

Nadjezd Kyjevská u nemocnice bude otevřen v dubnu, hotový už je nový pilíř

Důležitá spojka mezi centrem Pardubic a krajskou nemocnicí byla uzavřena od loňského března. „Odměnou řidičům za jejich trpělivost jim nyní bude kompletně opravený, zmodernizovaný a bezpečný nadjezd. Vzhledem ke stáří mostu a dezolátnímu technickému stavu není divu, že se objevilo pár komplikací,“ uvedl primátor Pardubic Martin Charvát.

Nadjezd Kyjevská



Nadjezd na místě stojí už od roku 1964, od té doby řidičům nepřetržitě sloužil. Do současnosti neprošel žádnou generální opravou. Most tvoří důležitou spojku mezi centrem Pardubic s městskou částí Pardubičky a především Pardubickou nemocnicí. Generální přestavba začala v březnu loňského roku.

Rekonstrukce mostu přes železniční koleje na trase z Prahy do České Třebové přinesla řidičům mnoho problémů. Nadjezd měl být původně hotový už v listopadu. Termín dokončení se ale několikrát posouval. Stavbu nejednou prodloužily neočekávané závady.

Zdroj: Deník/Nikol Remešová

První komplikace nastaly, když dělníci našli v římsách mostu nebezpečný azbest. Další problém se objevil, když experti vyhodnotili technický stav ložisek pod deskami mostních polí jako neopravitelný. Největší komplikací byl ale třináctý mostní pilíř, který se nakonec musel zbourat. Havarijní stav mostu tak zdržel stavbaře na několik měsíců.

FOTO: Dole točí filmaři, nad nimi dělníci opravují nemocniční nadjezd Kyjevská

„Přesto i s tímto si stavbaři dokázali poradit a dokončit rekonstrukci tak, abychom s jarem mohli nadjezd znovu zprovoznit,“ dodal primátor Charvát.

Do normálního provozu se v pátek 15. dubna také vrátí všechny linky MHD, které byly kvůli uzavření nadjezdu vedeny po objízdných trasách. Jedná se o linky 2, 12, 27, 28 a 99.

Město zaplatí více, než se předpokládalo, původně měla stavba vyjít na 230 milionů korun. „Rekonstrukce nadjezdu znamenala pro město velmi potřebnou, ale zároveň značně nákladnou investici ve výši 265 milionů korun včetně DPH. Podstatnou část těchto nákladů však pokryjeme prostřednictvím příspěvku ve výši přibližně 217 milionů korun, který se nám podařilo získat ze Státního fondu dopravní infrastruktury,“ poznamenal náměstek primátora zodpovědný za dotační politiku Jan Nadrchal.