„Oproti samotestování je to rychlejší a určitě příjemnější, prostě chvíli čekáte ve frontě a je to, nebylo to nic strašidelného,“ zhodnotil svůj testovací zážitek žák sedmé třídy.

Z prvního samotestování měl naopak trochu strach, protože nevěděl, jak hluboko si bude muset tyčinku do nosu dát. To u tohoto způsobu testování odpadá, protože vzorek se odebírá ze slin. „Je to neinvazivní, sestřička jen štětičkou vytře ústa nebo dítě může naplivat sliny do pytlíčku, a pak odchází do šatny a do třídy," popsala ředitelka ZŠ Štefánikova Renata Janecká. Učitelé pouze dohlíží na řazení tříd.

Půjde to i bez testů od státu

Pardubickým základním školám chybí podle jejich zřizovatele – města minimálně 2900 testů. Spoléhat na dodávky od státu už nechce. Ve čtvrtek proto spustil na ZŠ Spořilov a ZŠ Štefánikova testování za pomoci soukromé firmy. „Ředitelé a ředitelky našich škol čelí neustálé nejistotě, jakou formou budou testovat, zda dorazí dodávky testů od státu, co to bude za testy. My už jsme nechtěli čekat a domluvili jsme se s registrovaným zdravotnickým zařízením o možnosti zajištění antigenního testování na školách," řekl náměstek primátora pro školství Jakub Rychtecký. Testy jsou plně hrazené pojišťovnami.

„Město nás přizvalo k jednání s firmou, na kterém padlo i rozhodnutí, že my bychom to mohli jako první vyzkoušet,“ vysvětlila ředitelka Renata Janecká. S vybranou firmou byla v kontaktu už dříve. „Čekala jsem, jak se bude vyvíjet situace na trhu s testy. Stále totiž nemáme žádnou jistotu, jak to bude v dalších dnech, jestli budeme mít dost testů,“ dodala ředitelka základní školy, kterou navštěvuje přibližně 550 žáků. „Nejsme odborníci na výběr testů, primárně bychom se měli starat o děti, o výuku, aby všechno běželo. Místo toho musíme veškerý náš čas a energii věnovat vyplňování tabulek kolik a jaké testy potřebujeme, evidovat testování, je to neskutečná administrativa,“ shrnula Janecká. Ta by díky řešení magistrátu s externí firmou zcela odpadla.

Pozitivní děti téměř nejsou

Podle Rychteckého bylo dosud ze státních dodávek provedeno téměř 24 700 antigenních testů s tím, že pozitivních bylo 6. PCR však potvrdil pouze jeden pozitivní případ. „Vedle toho máme jednotky pozitivních dětí, které onemocněly, přestože měly antigenní testy negativní. Na konkrétních datech tak dokládáme, že testy od státu mají velkou chybovost a jsou nekvalitní,“ řekl náměstek pro školství.

Nejsložitější fází bylo získat k testování dětí souhlasy rodičů. „Měla jsem naštěstí jen dva případy, kdy rodiče váhaly. V prvním si maminka myslela, že to bude bolestivé z nosu. Ve druhém namítala, že syn odběr z úst nezvládne, ale nakonec souhlasily obě,“ uvedla Janecká, která si dokáže představit tento způsob testování žáků až do konce školního roku.

Stejně by se mohlo testovat i na dalších pardubických školách už od příštího čtvrtka. „Po vyhodnocení pilotního testování se domluvíme i s řediteli zbylých patnácti základních škol. Na příští týden můžeme dodat ještě rezervu testů z mateřských škol, plus jednotlivé školy budou žádat o dodání dalších testů ještě Národní pedagogický institut. Bude to na vůli a rozhodnutí jednotlivých ředitelů, zda budou chtít využít tento model, je to jedna z možností, jak testování řešit systémově," popsal Rychtecký.

Potvrzení o negativním testu i v angličtině

Využití externí firmy má mnoho pozitiv. „V případě, že by dítě jelo s rodiči na dovolenou nebo na mezinárodní soutěž, máme tady jednoho chlapce, který jezdí motokros, tak firma vystaví potvrzení o testování i v angličtině. Zástupci žáka ho dostanou buď do emailu, sms zprávou nebo v papírové podobě," shrnula Janecká. Ve čtvrtek ráno děti na Štefánikovce čekaly na dvoře a testovaly se hned za dveřmi. „Potřebovali jsme zjistit, jak to bude rychlé a jaká bude celá organizace. Pravděpodobně v budoucnu děti budou ve třídách a testovací tým by obcházel postupně jednotlivé třídy,“ myslí si ředitelka jedné z pardubických základních škol.

Velkou výhodu vidí Janecká také v tom, že by testy měly být spolehlivější. „Záchyt pozitivních testů je téměř nula, takže buď ve společnosti už nejsou lidé covid pozitivní, nebo máme špatný záchyt. Měli jsme případ, že žák byl v pondělí negativní na antigenu a v úterý nám rodiče volali, že mu nebylo dobře, šel na PCR test a byl pozitivní. Celá třída musela do karantény," řekla Janecká. Momentálně mají v karanténě pouze jednu třetí třídu, děti z ní mají do středy online výuku.