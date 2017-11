Poznamenané Dušičky: Vítr někde poškodil také hroby.

Pardubický kraj – Zítra si připomeneme Památku zesnulých. Většina pozůstalých ozdobila hroby svých blízkých květinami a věnci již v závěru minulého týdne. Víkendová vichřice ale na mnoha místech proměnila výzdobu, která měla symbolizovat víru ve věčný život, ve spoušť. Některé náhrobky dokonce poškodily padající stromy nebo je pokácel silný vítr.

Velkou škodu napáchal vítr v Pardubicích Svítkově. Na tamním hřbitově se vyvrátilo pět stromů, které spadly na hroby. „Pracujeme na odstranění. Do poškozené části hřbitova je omezen vstup,“ uvedla včera mluvčí Služeb města Pardubic Světlana Pozníková. Na ostatních pardubických hřbitovech nebyly zaznamenány větší škody, pracovníci služeb jen s ohledem na povětrnostní situaci zintenzivnili úklid všech prostranství. Platí, že během dušičkových dnů, tedy dnes a zítra, bude mít centrální pardubický hřbitov prodlouženou otevírací dobu, navštívit ho bude možné od 7 do 20 hodin.



Rozházené květiny a výzdoba byly ještě včera místy vidět na hřbitově v Pardubičkách. Na centrálním hřbitově v Pardubicích šlo opravdu o jednotlivé případy. Kolem filmem proslaveného krematoria nebylo po vichřici ani památky, na cestách i rozptylových loučkách bylo vzorně uklizeno.



„Byla rozbitá váza a nějaké ty střepy okolo, ale báli jsme se, že to bude vypadat hůř. Hrob jsme měli upravený a netknutý už před čtrnácti dny. Dnes jsme jej přijeli zkontrolovat. Narovnali jsme vázy a muselo se omést to drobné nafoukané listí a ještě půjdeme zkontrolovat i hrob kamaráda tady vedle,“ popsal starší pár na pardubickém hřbitově.



Také pracovníci chrudimských technických služeb hned po vichřici prošli všechny hřbitovy ve městě. Živel naštěstí žádné větší škody nezpůsobil. „Stromy nespadly, na zemi byly jen tenké větve. Pomníky tak zůstaly neponičené, maximálně mohlo dojít k rozbití lucerniček, ale nic vážného nebylo,” uvedl včera ředitel Technických služeb Chrudim Zdeněk Kolář.



Zatímco na českotřebovském hřbitově způsobil orkán minimální škody, jiná situace je v sousedním Ústí nad Orlicí, konkrétně v jedné z jeho vesnických částí – v Kerharticích. Na hřbitově spadl vzrostlý strom a poškodil několik náhrobků. „Kontaktujeme nájemce hrobových míst, aby se přihlásili k pojistné události, kterou šetří město Ústí nad Orlicí,” dodal jednatel Technických služeb Martin Pirkl.