Rušný roh třídy Míru a Pernerovy ulice je v Pardubicích často ve znamení dopravního chaosu. Osobní auta, vozidla zásobování, mezitím občas projede vůz MHD, cyklisté, výjimkou nejsou ani lidé na koloběžkách, kteří se proplétají mezi chodci. A navíc divoké parkování v obytné zóně, které tu ještě do nedávna prováděli rodiče spěchající s dětmi do školy, auta rozvážející jídlo nebo tací, kteří byli líní hledat vzdálenější parkovací místo. Pardubičtí zastupitelé se proto rozhodli, že tomu učiní přítrž.

Cihelna, dílny, školy. Pardubice mají vyrovnaný rozpočet, investují 900 milionů

Některé řidiče tak od ledna překvapil nově umístěný zákaz zastavení a strážníci hlídkující na třídě Míru. „O umístění značky, která by na již platný zákaz ještě více upozornila, rozhodl odbor dopravy na základě diskuze zastupitelů na prosincovém jednání,“ potvrdil mluvčí magistrátu Radim Jelínek.

Řidiči se diví

Značka, která se objevila u provozovny McDonald's, v blízkosti Základní školy Bratranců Veverkových, se části šoférů nelíbí. „Byla jsem zvyklá tu jen na chvíli přibrzdit a vysadit děti do školy, teď už to prý nejde,“ postěžovala si Klára Svobodová. „Hlavně, aby ten zákaz platil pro všechny. Ještě před pár dny jsem tu viděl hned několik aut od Dáme jídlo. Tak nevím, pro koho ten zákaz platí a pro koho ne,“ naštvaně dodal řidič Patrik.

Pardubické stavby v roce 2022? Kyjevská, letní stadion nebo Tesco

Na nevoli šoférů už reagovala i městská policie. „Jde o novou značku v místě křížení třídy Míru s ulicí Pernerovou, kde si řada řidičů z nejrůznějších důvodů zvykla parkovat, jak se jim zachce, a doprovázela to celou paletou výmluv,“ podotkl mluvčí Městské policie Pardubice Jiří Sejkora s tím, že pravidla silničního provozu platí pro všechny.

Výjimky nepřijdou

Řidiči na sociálních sítích začali po kritice navrhovat jiné řešení. „Vždyť by se tam mnohem lépe hodila značka K+R s omezením na tři minuty. Účel by splnila, ti, kteří potřebují zastavit na pár desítek vteřin, se neproviní a naopak by hřešili ti, co si dělají z pěší zóny VIP parking za účelem konzumace fastfoodu,“ navrhl jeden z komentujících.

Radnice si za umístěním značky ale stojí, podle zastupitelů dopravní značení výrazným způsobem dané místo zklidní. „Rodiče dětí mohou parkovat a doprovázet děti do školy z jiných docházkových lokalit. O umístění dodatkové značky či výjimky odbor dopravy neuvažuje,“ doplnil Jelínek.

Místní obtěžuje hluk

Trnem v oku je některým řidičům i snížení rychlosti na nadjezdu Kyjevská. V dubnu zprovozněný nadjezd, který město nechalo opravit za 265 milionů korun, dělá podle místních hluk. Radnice proto rozhodla, že řidiči místo 50kilometrové rychlosti budou v obou směrech jezdit pouze 40 kilometrů v hodině. „Důvodem návrhu je docílit snížením nejvyšší dovolené rychlosti nadměrné šíření hluku dopravních prostředků projíždějících po nadjezdu,“ informoval odbor dopravy pardubického magistrátu.

Pozdě, ale přece. Nadjezd Kyjevská u nemocnice se pro řidiče otevře v pátek

Lidé si stěžují, že po rekonstrukci nadjezdu došlo ke zvýšení hluku, za který můžou dilatační spáry v místech mostních závěrů. „Problém nemá řešení. Muselo by se to celé předělat nebo by se musel celý nadjezd uzavřít do tunelu. Jiná cesta není. Problémem je, že díky tomu, že si předchozí vedení města vybralo tento projekt, tak se hluku nejde zbavit,“ nešetřil kritikou zastupitel Filip Sedlák.

Snížení rychlosti bude platit do 30. června, do té doby chce město zjistit, jak problém vyřeší.