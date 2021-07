„Se stářím vozidel se pojí také vyšší provozní a servisní náklady. Pořízením nových elektromobilů bychom vozový park významně modernizovali, a navíc bychom mohli každoročně uspořit díky levnějším provozním nákladům až 400 tisíc korun,“ informoval ředitel Sociálních služeb města Pardubic Petr Krejčí.

Co se týče nákladů spojených s pořízením nových elektrovozů, mohl by se projekt až z 90 procent financovat z evropské podpory. „Od tohoto projektu si spolu se Sociálními službami města Pardubic slibujeme nejen snížení spotřeby pohonných hmot, ale také nižší náklady na servis a bezemisní a ekologický provoz po městě. Nové vozy by měly sloužit pro zajištění pečovatelské služby, která najezdí desítky kilometrů denně za klienty po městě, ale i denního stacionáře Slunečnice,“ dodal náměstek primátora Jakub Rychtecký.

