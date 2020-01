Východ, nebo Praha - Pardubice? Pro marketingové účely by taková změna v názvu pardubického letiště mohla být výhodná, ve světě je zcela běžné, že se menší regionální letiště prezentují názvem metropole vzdálené mnohdy i desítky kilometrů. Podle právníků, které oslovila společnost East Bohemian Airport, by ovšem taková změna znamenala možné porušení pravidel hospodářské soutěže.

Terminál Jana Kašpara na letišti v Pardubicích. | Foto: Deník / Luboš Jeníček

„Přemýšlím, zda bychom neměli naše letiště v marketingových a obchodních nabídkách nazývat trochu jinak – po vzoru zahraničních letišť do názvu zakomponovat hlavní město. V cizině se jedná o naprosto běžnou praxi. Nebyla by to celá změna názvu, ale pouze jakési ‚rozšíření‘ při komunikaci s leteckými společnostmi,“ uvedl poslanec Martin Kolovratník (ANO).