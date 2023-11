V loňské zimní sezoně zasáhlo Českou republiku první výraznější sněžení v noci na 19. listopadu. Letos by mohly sypače vyjet poprvé do terénu možná už během státního svátku nebo o následujícím víkendu. Chystá se na nás studený vzduch ze severu.

Silničáři v Pardubickém kraji hlásí, že jsou na zimu připraveni. | Foto: Michal Žampach

Meteorologové ve čtvrtek ráno zveřejnili předpověď pro Pardubický kraj na nadcházející dny. „Tlaková níže se bude přesouvat ze střední Evropy k jihovýchodu. V jejím týlu k nám pronikne studený vzduch od severu," upozornil ve své zprávě Jaroslav Tuček z Českého hydrometeorologického úřadu.

Co to znamená? V noci ze čtvrtka na pátek bude zataženo, místy déšť. K ránu budou srážky slábnout. Ve vyšších polohách se očekávají srážky smíšené nebo sněhové. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat od 5 až 2 °C. „Vítr slabý jihovýchodní se bude k ránu měnit na severní a bude zesilovat," předpověděli odborníci.

V pátek bude většinu dne oblačno, ojediněle se vyskytnou přeháňky. Už v oblastech nad 400 metrů mohou být tyto srážky smíšené nebo sněhové. Během dne naměříme 3 až 6 °C. Vítr bude čerstvý severozápadní až západní 4 až 9 m/s, s nárazy do 18 m/s. V sobotu můžeme zejména na horách očekávat trvalejší sněžení. Nejnižší noční teploty už mohou být lehce mrazivé, a to od 3 do -1 °C. V neděli bude od 1 do 5 °C a místy opět může sněžit.

Silničáři v Pardubickém kraji jsou na zimní období připraveni. Zásoby posypového materiálu jsou uložené ve skladech a čekají na první výjezd. Samotná sezona zimní údržby už běží, v Pardubickém kraji začíná 1. listopadu.

Zdroj: Michal Žampach

O silnice I. třídy se stará Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). o silnice II. a III. tříd pak krajští silničáři. Silnice musí být ošetřeny od změny povětrnostních podmínek, jako je sněžení nebo námraza, v časové lhůtě na dálnicích do dvou hodin, na silnicích první třídy do tří hodin, na silnici druhé třídy do šesti hodin a na silnicích třetí třídy do dvanácti hodin. Více o zimní údržbě se dočtete ZDE.

Zdroj: Policie ČR