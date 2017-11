Předražené trolejbusy? Spíš cenová válka dodavatelských firem

Pardubice - „Vysoutěžená cena neodpovídala realitě. Za ty peníze by v Evropě nikdo trolejbus nedodal,“ říká šéf pardubického dopravního podniku Tomáš Pelikán.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Sejkora

Dopravní podnik města Pardubic (DPMP) soutěžil patnáct nových trolejbusů pro město. Výběrové řízení na ně však dělal dvakrát. V první soutěži dostal nabídku na dodávku za 109,5 milionů korun, tendr ale zrušil. V druhé zakázce už cena stoupla na 152 milionů korun. Rozdíl v cenách přes čtyři desítky milionů korun však má vysvětlení.



„Podíváme-li se na ta čísla, pak rozdíl 42,5 milionů korun působí závratně, nicméně výsledná částka je cena takzvaně obvyklá. V Evropě se ceny trolejbusů pohybují v cenové hladině od deseti milionů korun a spíš ještě výš. A patnáct vozů po zhruba deseti milionech za kus znamená cenu zakázky 152 milionů,“ říká ředitel DPMP Tomáš Pelikán.

Cenový skok si vysvětluje konfliktem dodavatelů. Původní cena, kterou ve výběrovém řízení nabídla firma SOR Libchavy s hodnotou 109,5 milionů korun za patnáct vozidel, byla lidově řečeno podstřelená. Nynější vítěz, Škoda Electric, už stroje nabízí za 152 milionů.



„Co se stalo, byla dost unikátní věc. Ta vítězná cena v nabídce nebyla dle mého mínění reálná. V té době probíhal pro mě neuchopitelný souboj těch dvou firem, který vyústil v tuhle situaci. Nikdy nikomu výrobci takové ceny nenabídli, protože trolejbus za sedm milionů dnes nikdo nevyrábí. Reálně jde o autobus, který stojí přibližně 6,5 milionu korun. Po vybrání motoru a dodání elektrovýzbroje do skeletu a dalšího vybavení si cenu sedm milionů za jedno vozidlo dnes nedovedu představit, naposled jsme za tu cenu kupovali trolejbusy v roce 2001,“ míní Pelikán.



Dopravní podnik přitom podle něho nakupoval i v minulých letech trolejbusy v cenách deset milionů korun za kus. Původní výběrové řízení navíc dopravní podnik nerušil kvůli stížnosti českých firem, ale zahraničního výrobce.



„Výběrové řízení bylo napadeno ze zahraničí. Jedním z napadených bodů například bylo, že jsme měli požadavek na možnost servisování vozidel v České republice. To byla údajně diskriminační podmínka pro jednu firmu z Maďarska. Osobně si nedovedu představit dopravu vozů do Maďarska k servisu, ale jelikož stížnost došla až k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, raději jsme se nechali po právní stránce poučit a vypsali ji znovu. To, že se do toho řízení přihlásil jen jeden dodavatel, za tak neobvyklé také považovat nelze. Dovolím si tvrdit, že v našich podmínkách se to u trolejbusů děje velmi často,“ vysvětluje Pelikán.

Nákup nových trolejbusů bude řešit i vedení města. „Máme v pondělí zasedání rady, beru si to jako jeden z bodů. Rada města je hlavním partnerem městských firem a bude se o to zajímat,“ nechal se slyšet primátor Pardubic Martin Charvát.