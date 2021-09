/FOTOGALERIE/ Ve čtvrtek v centru Pardubic probíhala předvolební setkání politických stran s občany. V ulicích se tak lidé mohly potkat se zástupci stran Pirátů a Starostů. Přijeli například poslanci Ivan Bartoš a Vít Rakušan. Program pro občany nachystala i koalice Spolu. Pro občany to znamenalo bohatý doprovodný program na třídě Míru a Náměstí republiky. Podívejte se ve fotogalerii.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.