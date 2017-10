Překážky na dostihovém závodišti tentokrát zdolávali lidé.

Pardubice - Na dostihovém závodišti se v sobotu místo koní objevilo několik stovek závodníků z řad lidí.

Celý program začal již v 9.30 kategoriemi mladších a starších žáků. Následoval FIT běh, kdy se běžela dvě kola jako v hlavním závodu, ale neprobíhalo se vodním příkopem. Dopolední program završila kategorie dorostenek a lidový běh.

Po vyhlášení výsledků prvního bloku přišel ve 12 hodin na řadu hlavní závod, při kterém se běželo přes všechny překážky včetně všech vodních příkopů. Ženy, juniorky a muži nad 70 let běželi dvě kola, muži nad 85 let jedno kolo a junioři a muži do 69 let kola tři.