Státní zástupce obžalovanému 22letému Patriku Holoubkovi klade za vinu to, že při popíjení v parku napadl bezdomovce, který následkem zranění, v průběhu několika hodin, na místě zemřel. Mladík měl oběť opakovaně tlouct dlaněmi, pěstmi a lokty do obličeje a hlavy. „Po předchozím požití alkoholických nápojů a po vzájemné slovní rozepři fyzicky napadl poškozeného tak, že ho opakovaně tloukl dlaněmi, pěstmi a lokty do obličeje a hlavy, velkou silou zaklekl na jeho hrudník a kopal ho do hlavy i těla, přičemž si musel být vědom toho, že takto intenzivním násilím může způsobit poškozenému i velmi vážné zranění,“ popsal před soudem část obžaloby státní zástupce Milan Vacek.

Mladíka, který už byl v minulosti v podmínce za těžké ublížení na zdraví, před soud přivedla policejní eskorta. Přestože na policii mladík už dříve přiznal, že po hádce muže zbil, celou situaci detailně popsal a podstoupil i rekonstrukci činu, nyní vinu odmítá.

„Dal jsem mu čtyři bomby pěstí,“ popisoval obžalovaný ve své výpovědi na policii.

„Bylo tam strašně moc lidí a alkoholu. Když jsem slyšela rvačku bylo to děsivé,“ uvedla svědkyně, která se oslavy také účastnila.

Nyní obžalovaný mladík před soudem tvrdil, že se policii dříve přiznal, aby ochránil kamaráda Josefa Boka. Před soudem si to ale rozmyslel a svou výpověď změnil. „Ve čtyři hodiny ráno jsem se vzbudil, něco mě k němu táhlo. Ptal jsem se ho, jestli je v pohodě, on mi řekl, že je. Byl to v pohodě člověk,“ popisoval svou verzi obžalovaný Holoubek.

Napadený muž ale na místě v průběhu několika hodin zemřel důsledkem krvácení do mozku. Josef Bok dnes před soudem odmítl, že by muže zabil on.

Vymyslel jsem si to

Obžalovaný mladík před pardubickým soudem i tak trval na tom, že tento čin udělal Bok, který na oslavě také byl.

„Poprosil mě, jestli bych to nemohl vzít na sebe, že nechce jít do vazby,“ řekl obžalovaný s tím, že spáchání trestního činu chtěl vzít na sebe, ale nyní si to rozmyslel. Obžalovaný soudkyni zároveň přiznal, že v osudný večer byl pod vlivem alkoholu i marihuany a část večera si nepamatuje. Soudkyně Jana Bodečková mladíka konfrontovala s otázkou, proč se jeho výpovědi rozcházejí a popis události opakovaně mění. Obžalovaný na to ale neuměl odpovědět. „Nevím, protože jsem si to vymyslel, chtěl jsem to vzít na sebe,“ opakoval.

Trest 8 až 16 let

Soudní spis uvádí, že muž, který zemřel, měl na těle více než dvacet zranění. „Úrazový otok mozku, zlomeniny žeber vlevo s porušením pohrudnice, trhlinu poplicnice a zhmoždění tkáně levé plíce s průnikem vzduchu a krvácením do levé pohrudniční dutiny a měkkých tkání hrudní stěny a zhmožděním zevního listu osrdečníku při srdečním hrotu, zlomeninu dolní čelisti i tříštivé zlomeniny čelistního oblouku a další,“ uvedla obžaloba.

To, co se v osudový večer stalo, si dnes před soudem vyslechli i pozůstalí, kteří žádají náhradu škody. Za zločin těžkého ublížení na zdraví obžalovanému hrozí 8 až 16 let. Soudní líčení bude pokračovat i zítra, kdy budou vypovídat další svědci a soudní znalci.