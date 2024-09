Skladník/skladnice - operátor/ka Místo výkonu práce Pardubice. Koho hledáme? - Do svého týmu hledáme parťáka, který je připraven pracovat na směny a je fyzicky zdatný. ? Jste flexibilní a máte chuť do práce? Tak hledáme právě Vás! Co u nás budete dělat? - Za úspěchem každé společnosti stojí její zaměstnanci. Aby naší zákazníci obdrželi své objednávky včas, hledáme parťáka, který by uměl naskladňovat a vyskladňovat materiál a výrobky. A pokud máte zkušenosti s paletovým vozíkem, bereme Vás všemi 10! Co nabízíme? - Stabilní práci a stálý příjem. - Odpovídající finanční ohodnocení. - 5 týdnů dovolené. - Teplé obědy/večeře za 22,- Kč v naší jídelně (česká i mezinárodní kuchyně!). - 3000,- ročně na benefity (Jděte do kina, zaplaťte v lékárně, přihlaste se na jazykový kurz, anebo si vyberte něco úplně jiného…). - Mobilní tarify za velmi výhodné ceny pro Vás i Vaše blízké (Třeba neomezené volání a 10GB dat za skvělou cenu). - Podporu fit života - Foxconn Fitness (vstup za 30Kč na lekce i do fitka), Multisport program (příspěvek na fitko, plavání nebo třeba saunu…). - Další vzdělávání (např. Odborné kurzy, kurzy práce na PC, kurz focení, a další). Slevy u obchodníků (Cestujte pohodlně a levněji s LeoExpress, nakupte elektroniku se slevou, a další…). - Min. 3.000,- ročně příspěvek na penzijní připojištění. - Máte kamaráda/známého a chcete pracovat s ním společně? Přiveďte ho k nám a dostanete 10.000 Kč za doporučení nového zaměstnance! Místo je vhodné i pro absolventy. První kontakt telefonicky, e-mailem nebo osobně na výběrové řízení - každou středu ve 13 hodin. 23 400 Kč

Detail nabízené práce