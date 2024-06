Přeloučský Domov u fontány slavil 60 let a chce se více otevřít veřejnosti

Pardubický kraj zřizuje pouze jediný domov pro seniory, a to Domov u fontány v Přelouči, který se specializuje na péči o klienty s různými typy demencí. Nyní tento domov oslavil 60 let od svého vzniku. Do budoucna se chystá výstavba nového objektu a také úprava přilehlého parku, kde vznikne i dětské hřiště.

V přípravě je zcela nový projekt na výstavbu menšího objektu pro komunitní bydlení seniorů v přeloučském Domě u fontány a také projekt na úpravu stávajícího parku. | Foto: Pardubický kraj