Nejprve hasiči ve středu odpoledne odstraňovali spadlý strom v Selmicích. Poté řešili zatékající vodu do domu i garáže v Řečanech nad Labem.Další spadlý strom a odstraňovali ve Chvaleticích, Zdechovicích i Chrudimi.

"Čerpali jsme vodu před i uvnitř budovy slévárny ve Chvaleticích.Odebírali jsme také vzorky vody z rybníka Trnávka v Trnávce, kde voda byla úplně černá. Na místě jsme spolupracovali s Institutem ochrany obyvatelstva HZS ČR Lázně Bohdaneč.O situaci byli informováni i pracovníci inspekce životního prostředí," uvedla mluvčí hasičů Vendula Horáková.

Zdroj úniku a charakter látky je předmětem zkoumání.

"Strom spadlý do kolejiště na železniční trati ve Chvaleticích způsobil zastavení vlaků na koridoru. Ten musel být uzavřen. Dva vlaky plné cestujících stojí až do chvíle odstranění stromu. Ve vlaku směrem na Kolín cestuje 490 osob, ve vlaku směrem na Pardubice je 185 cestujících.Z vlaku (směrem na Pardubice) musí hasiči evakuovat všechny osoby. Jízdní souprava byla poškozena a osoby si postupně přestoupí do jiného náhradního vlaku pomocí přechodových lávek. Druhý vlak s 490 cestujícími bude moci po odstranění spadlého stromu pokračovat v jízdě," dodala před sedmou hodinou večer mluvčí.

Bouřka ve Starém Hradišti

Slušnou nečekanou přeháňku hlásil reportér Deníku Bohumil Roub ze Starého Hradiště u Pardubic.

„Zatmělo se, najednou obrovský liják, pes se mohl zbláznit, protože hřmělo, vítr jako blázen, spadl mi teploměr na zem a rozbil se. Tím jsem ještě v poledne ukazoval, že tady máme skoro 40 na slunku, pro jinou reportáž."

close info Zdroj: Deník/Bohumil Roub zoom_in Teploměr, který jsme dokazovali teplotu na písníkách, vzal za své.

Dodal, že se mu hned namočil sklep, kde připravuje rekonstrukci. „Trvalo to tak čtvrt hodiny, docela nás to překvapilo, protože našemu regionu se to většinou vyhne. Jsem rád, že nám to nepomlátilo rajčata,“ radoval se Bohumil Roub.

Roman Zelinka od tamního Sboru dobrovolných hasičů sdělil, že hlavní problémy byly na Přeloučsku. „My to tady jakžtakž přežili, ono není o co stát,“ řekl Zelinka.