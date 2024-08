Přelouč se připojí k městům, které si díky Kamenům zmizelých připomínají osudy lidí, jež byli nacisty deportováni a poté zavražděni v koncentračních táborech. V půlce záři se tři takové objeví před domem číslo 25 na památku tragického konce místních Židů.

Kameny zmizelých se pokládají před vchod domu, kde tyto oběti naposledy bydlely. S tímto projektem přišel v Německu Gunter Demnig, od roku 2008 se kameny zmizelých pokládají také v České republice. Přeloučské kameny zmizelých byly vyrobeny právě u nadace Guntera Demniga, náklady byly dohromady zhruba 10 000 korun. S přípravou projektu výrazně pomohli archiváři ze Státního okresního archivu v Pardubicích, zejména Petr Mücke.

Tři kameny připomínají Františka Munka (1890-1942), Alžbětu Munkovou (1897-1943) a Otto Munka (1922-1943) z domu čp. 25 na Masarykově náměstí. Jejich pokládání se uskuteční 18. září od 17.00.

„Byli to přeloučští Židé, kteří vlastnili dům čp. 25 na dnešním Masarykově náměstí a měli zde obchod s hračkami a loutkami. Za druhé světové války všichni tři tragicky zemřeli v koncentračních táborech. František Munk byl jako člen vedení přeloučské komunistické strany zatčen hned v březnu 1939, ale byl propuštěn a odstěhoval se do Prahy. Odtud byl odeslán v roce 1941 do Terezína a v lednu 1942 pak do tábora v městě Riga v Lotyšsku, kde jeho život skončil,“ uvádí zpráva přeloučské radnice.

Alžběta Munková byla deportována z Přelouče koncem roku 1942 do Terezína (společně se synem), zemřela začátkem roku 1943 v Osvětimi. Otto Munk zemřel v Osvětimi zřejmě v září 1943.

„Jejich dům čp. 25 byl městem v roce 1941 za výhodných podmínek odkoupen a v dubnu 1942 byl předán úředníkům. Po válce se objekt snažili pozůstalí získat zpět, ale vše skončilo po únoru 1948. Dům je v majetku města dodnes,“ dodává radnice.