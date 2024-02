Myslivec, medvěd, princezna, Krakonoš, vodník a mnohé další masky mohli lidé vidět v sobotu 10. února procházet ulicemi Přelouče, kde se konal již tradiční Masopust. Letos byl, co se počtu masek v průvodu týče, rekordní.

Rekordní masopust v Přelouči | Video: Michal Žampach

Ani letos nechybělo známé tahání přeloučského vola, kterého se ovšem na zdejší věž dostat nepodařilo. Zato medvěd si za svou neposlušnost vyslechl od soudkyně ortel, jež by asi nikdo z nás slyšet nechtěl. Medvěd byl utracen a následně oživen dvěma zdravotními sestřičkami, jež ho jaksepatří uměly přimět k novému životu.

„Byla to akce tradiční, ale před sto lety. Od roku 2018 to zkoušíme dělat znova, pravda je v tom, že byl Covid-19, takže byla dva roky pauza, ale od roku 2021 to obnovujeme a pokaždé se snažíme, aby to bylo pořád. Doufám, že po nás budou nástupci, kteří to budou dělat dál,“ řekl Deníku spolupořadatel akce Pavel Hrdý.

Veselý průvod prošel městem. Kameraman zachytil nezbednou maškaru při činu

Na Masarykovo náměstí přicházeli lidé, aby ochutnali masopustní speciality v podobě zabíjačky, uzených klobás, sýrů a jiného. Nechybělo ani pití horkého čaje či medoviny, to vše a mnohé další si mnozí vychutnávali při poslechu hudby a se společně připraveným masopustním programem.

„Chodíme sem každým rokem a moc nás to tu baví. Je to zábava, vidět, jak medvěd tropí hlouposti a vůbec ta atmosféra okolo vás. Jsme za to rádi“ svěřili se manželé z Přelouče.

