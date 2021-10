Tam prvenství získalo hnutí ANO s 26,46 procenta. Na druhém místě skončila jinak vítězná koalice SPOLU s 23,89 procenta. Třetí místo brali Piráti a Starostové se ziskem 15,18 procenta. Volební účast v Přelouči nebyla nijak slavná, k volbám přišlo zhruba 66 procent voličů. To patří, ve srovnání s ostatními krajskými městy, k nejnižším.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.