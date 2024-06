Obce se do soutěže nemusí samy hlásit, všechny, které jsou v Pardubickém kraji zapojeny do Systému EKO-KOM, jsou do ní automaticky zařazeny.

V kategorii těch nejmenších sídel se měnilo oproti loňsku pořadí jen na třetím místě. Loňský Neratov tam vystřídaly České Petrovice, malá stopadesátihlavá vesnička z jihu Orlických hor při hranici s Polskem. Loňské druhé místo si zopakovala obec Plchovice, stejně jako si první příčku pevně v rukou udrželi skvěle třídící obyvatelé horské obce Čenkovice. Těm se podařilo obhájit pomyslnou zlatou příčku už podruhé za sebou.

„Všechno je to v místních lidech, bez nich by to pochopitelně nešlo. Pokud by nebyli v tomto směru snaživí, tak bychom to nedokázali. Naši občané si především váží přírody, kterou máme okolo sebe, a aby zůstala hezká, tak jsou důslední a uklízejí po sobě,“ vysvětluje úspěch Čenkovic jejich starosta Josef Dostálek.

Kategorie do 2 000 obyvatel

Dvě jména sídel jsou ve srovnání s loňskem stejná i v prostřední velikostní kategorii. Loni třetí Helvíkovice, které zmizely ze stupňů vítězů, nahradilo město Seč, které si o jednu příčku pohoršilo. Stejný krůček o patro níž zaznamenal i loňský vítěz, obec Pastviny. A z velkého davu ostatních obcí si rovnou pro vítězství dokráčely Horní Ředice. Jedenáct set obyvatel žijících na cestě mezi Pardubicemi a Holicemi ukázalo, jak se dá v separaci odpadů zlepšit a vrátit se tak na někdejší výsluní.

„Odpad se u nás snažíme důsledně třídit už mnoho let. Je pravda, že několik let nazpět jsme se na pře dních příčkách neumístili, ale v minulosti jsme vyhrávali pravidelně,“ podotýká starosta Horních Ředic Jiří Kosel. „Máme u nás zavedený dlouhodobý systém, dá se říct téměř dvacet let fungující, kdy je v obci zhruba třicet sběrných nádob a každých čtrnáct dní jezdíme a sbíráme dům od domu plasty, papír, nábytek, elektrozařízení a další odpad.“

Kategorie nad 2 000 obyvatel

V kategorii těch největších vypálily všem městům rybník Opatovice nad Labem, které mají statut obce. Ty z loňského druhého místa vystoupaly na příčku nejvyšší. Vyměnily si tak pozici s loňským vítězem, městem Choceň. A třetí příčka v soutěži Perníková popelnice může přidat na radosti letos slavnostně naladěné Litomyšli, která slaví dvousté výročí narození skladatele Bedřicha Smetany.

Absolutní vítěz a skokan roku

Ještě se to nestalo tolikrát, aby to už byla nuda, ale i tak se zdá, že místo na výsluní je poslední dobou předplacené pro Čenkovice. Ty se i tentokrát staly držitelem titulu Absolutní vítěz Perníkové popelnice. Vesnička s necelými dvěma sty obyvateli z Orlickoústecka, kterou zná každý lyžař z blízkého i dalekého okolí, tak opět vyhrála, co mohla.

„Vzhledem k tomu, jak je naše obec položená, jsme v horském údolí, je u nás komplikované zavádět to, co dělají jinde, tedy svoz dům od domu, to u nás není technologicky možné. Proto jsme zřídili centrální stanoviště kontejnerů. Na jednom dostupném místě máme všechno najednou a lidé tam chodí,“ popisuje systém třídění odpadů starosta Čenkovic Josef Dostálek a doplňuje, jak s loňským vítězstvím obec naložila.

„Bylo to komorní. Perník, který jsme vyhráli, jsme rozkrájeli na kostičky, zabalili jsme ho a dali do místního obchodu k dispozici občanům, aby ochutnali pardubický perník. Byli z toho opravdu nadšení. Ale žádná velká oslava nebyla. A finanční odměnu jsme použili na nákup další nádoby na odpad a na pokrytí svozů, abychom nemuseli zvyšovat poplatek.“

Naopak úspěšným nováčkem při vyhlašování těch nejúspěšnějších byl z logiky věci nový držitel titulu Skokan roku. Tím se v sedmnáctém ročníku soutěže stala obec Dobříkov. Tam možná okoukali přístup k třídění odpadů z nedaleké Chocně.

Elektrowin a Asekol

Součástí slavnostního vyhlášení výsledků Perníkové popelnice je tradičně i ocenění těch nejúspěšnějších v soutěžích kolektivních systémů ELEKTROWIN a ASEKOL. I v těchto případech jde o třídění odpadů. U ELEKTROWINu je to zpětný odběr velkých a malých elektrozařízení, zařízení pro tepelnou výměnu a malé telekomunikační či IT přístroje. U ASEKOLu se pak jedná o drobné elektro, spotřební elektroniku, hračky a lékařské přístroje a další elektroniku.

V rámci kolektivního systému ELEKTROWIN se jako klíčový ukazatel pro stanovení pořadí nejlepších hodnotí ve všech kategoriích největší procentuální nárůst vytříděného odpadu. V kategorii do dvou tisíc obyvatel je tady vítězem obec Lubná, tisícové sídlo nedaleko Litomyšle. V kategorii do pěti tisíc obyvatel bylo nejúspěšnější Horní Jelení a mezi největšími sídly vyhrála Moravská Třebová.

Stejné velikostní kategorie vyhlašuje i kolektivní systém ASEKOL, u kterého metu nejvyšší vybojovaly mezi nejmenšími obcemi Moravany. Vítězem prostřední velikostní kategorie se stalo Jablonné nad Orlicí a z velkých měst byla nejúspěšnější Přelouč. ASEKOL ale vyhlašuje ještě jednu cenu, a to speciální odměnu pro obec či město, které zaznamená nejvyšší výtěžnost prostřednictvím červených stacionárních kontejnerů. Tentokrát si tuto cenu odnesla obec Lichkov ležící na Orlickoústecku nedaleko Králík.