Rychlostí šest metrů za hodinu se v pátek krátce po deváté hodině ráno začala přes Labe u Valů sunout první část ocelové konstrukce budoucího nového přemostění, které spojí Valy s Mělicemi.

Vyhovující výška umožní splavnění

Nový most za 252 milionů korun nahradí starý Bailey Bridge, který se nad Labem pnul od konce druhé světové války až do letošního srpna. Nové spojení obou břehů nepomůže pouze automobilové, ale do budoucna i vodní dopravě.

„Je to další z kroků budoucího splavnění Labe z Přelouče až do Pardubic. Starý most měl průjezdnou výšku pouze čtyři metry. Nový ji bude mít sedm metrů a bude tak vyhovovat evropské legislativě,“ uvedl mluvčí Ředitelství vodních cest ČR Jan Bukovský.

„První část ocelové konstrukce má 62 metrů a 170 tun. Celkem pak bude mít most 194 metrů a 645 tun,“ doplnil stavbyvedoucí Milan Vrabec

Na technickou zajímavost, kdy s takřka dvěma sty tunami ocele v 16 centimetrovém taktu hýbaly dva lisy a lana, se přišli podívat i přátelé Václav a Stanislav. První z nedalekého Opočínku, druhý přímo z Valů. Oba se shodli, že právě stavěný most bude zdejší novou dominantou, ale raději by stále jezdili po starém vojenském mostu.

Konstrukce vydržela i ruské tanky

„Ještě mám v živé paměti, jak po starém mostu v srpnu roku 1968 jezdily i tanky. Starého mostu je škoda. Kdyby se udržoval, tak tu mohl být dalších sto let,“ uvedl Václav, který se nejvíce obává toho, že nový most přitáhne do obce více nákladních aut. „Pokud to budou jen ta do 12 tun, tak toho se moc nebojím, ale jestli i tiráky, tak to tady bude k nesnesení,“ dodal.

Jeho kamarád Josef se však na nový most, který by se měl zprovoznit v červnu příštího roku, těší: „Jsem rybář a most budu využívat k tomu, abych se dostal k nedalekým písníkům. Tak snad tam bude i pruh pro cyklisty.“

Aby nebyla oceli zima

Zajímavostí celé stavby je, že celou konstrukci dělníci ohřívají. „Je to kvůli termínům tak, aby se na něm dalo dělat prakticky nepřetržitě. Práce na mostě tak neustanou ani o svátcích,“ dodal stavbyvedoucí Milan Vrabec.

Po dokončení prvního výsunu začnou okamžitě práce na montáži druhého taktu a na konci ledna 2020 bude vysunuto společně hlavní pole přes řeku o délce 80 metrů s připojenou valskou částí. Třetí etapa (50 metrů) překlenující záplavové území na mělické straně se pak v únoru domontuje a připojí k předešlým etapám. Teprve po usazení mostní konstrukce dojde k vybetonování mostovky a usazení ocelového dílce oblouku. Ten se bude pnout do 15 metrů.