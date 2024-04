O vážné nemoci s empatií a nadhledem. Tak by se dala charakterizovat inscenace Pořád jsem to já, kterou Východočeské divadlo Pardubice poprvé uvede v sobotu 13. dubna. Režisérka Kateřina Dušková nastudovala dramatizaci knižního bestselleru, který se dočkal i filmového zpracování.

Východočeské divadlo Pardubice připravilo v režii Kateřiny Duškové inscenaci hry Pořád jsem to já. V hlavní roli ženy bojující s Alzheimerovou chorobou se představí Petra Janečková. | Foto: Patrik Borecký

Alice Howlandová žije ve šťastném manželství, je matkou dvou dětí a úspěšnou profesorkou kognitivní psychologie. Jednoho dne začíná zapomínat slova. Když si jde zaběhat, nemůže najít cestu domů. Nejdříve příznaky nemoci bagatelizuje, později je jí ale diagnostikována raná forma Alzheimerovy choroby. Její rodina i ona sama procházejí náročnými zkouškami, nikdo z nich neví, jak dlouhý čas jim zbývá.

"Když jsem hru poprvé začala číst, nemohla jsem ji odložit a musela jsem ji dočíst. Je napínavá od začátku do konce a má i poselství, že je důležité žít svůj život teď a tady," uvedla dramaturgyně Jana Uherová.

Diváci budou příběh hlavní hrdinky sledovat v časovém úseku tři a půl let, kdy se musí s krutou diagnózou vypořádat ona sama i celá její rodina. "Téma je vážné, ale hra nepostrádá prvky jemného humoru. Měla jsem pocit, že je to silné ženské téma jako stvořené pro režisérku Kateřinu Duškovou, která v Pardubicích připravila třeba inscenace Mikve nebo Žítkovské bohyně," poznamenala Uherová.

Režisérka ovšem nad nabídkou chvilku váhala, sama totiž měla zkušenosti s Alzheimerovou chorobou u svých blízkých. "Po dvou hodinách rozmýšlení jsem ale napsala, že to beru," řekla Dušková s tím, že se nakonec ukázalo, že skoro všichni v inscenačním týmu se s touto nemocí nějak potkali.

Román Pořád jsem to já vydala spisovatelka Lisa Genova nejprve vlastním nákladem, teprve později se z něj stal bestseller. Poté vznikla divadelní dramatizace a v roce 2014 rovněž filmová adaptace, za ztvárnění hlavní role získala Julianne Mooreová Oscara pro nejlepší ženský herecký výkon. "Dramatizace pro divadlo pracuje jen se sedmi postavami, ale hlavní hrdinka má své alter ego, se kterým komunikuje. Divák se tak dozví její vnitřní pochody," sdělila dramaturgyně.

Jasnou adeptkou na ztvárnění hlavní role byla Petra Janečková, která se loni dostala do užší nominace na Cenu Thálie v muzikálové kategorii za roli Emilie Marty v Makropulos musical.

Ředitel Východočeského divadla Petr Dohnal nebyl zpočátku přesvědčen, že by tato hra byla vhodným kusem pro repertoár divadla. "Moc se mi do té hry nechtělo. Říkal jsem si, že lidé, kteří něco podobného zažívají se svými blízkými, si to určitě nebudou chtít na jevišti připomínat," vysvětlil.

"Inscenace jim ale může dát příležitost takovou událost zpracovat uvnitř sebe," podotkla Janečková. Dohnal nakonec uznal, že je to silné drama, které na repertoár patří. "Nebude to asi kasaštyk, ale divadlo nemá nechávat diváky chladné. Přinášíme emoce, ať už ty pozitivní třeba při Grand festivalu smíchu, ale i ty méně veselé," dodal ředitel.

Podle režisérky Duškové by měla inscenace upozorňovat na nutnost žít "teď a tady". "Člověk si uvědomí, jak je život pomíjivý a všechny jistoty jsou pofidérní. Naše situace se může měnit ze dne na den, ba co víc, z minuty na minutu, a nám pak nezbude nic víc než síla přítomného okamžiku. A i když bývá život extrémně náročný, vždy se v něm najdou chvíle malých radostí, klidu a lásky," dodala Dušková.