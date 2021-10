Výsadbu stromové aleje zajistil místní myslivecký spolek v čele s předsedou Milanem Tyllerem. „K projektu mě inspirovala rodina Strnadova. Pan Jiří Strnad, který určitě patří mezi volečské patrioty, našel fotografii, podle které na louce za vsí dříve stála alej hrušní,“ přiblížil vznik projektu předseda Tyller. Alej zdobila cestu na louce ještě v sedmdesátých letech, později byla vykácena a na místě zbyla jen jediná. Předseda Tyller společně s dalšími dobrovolníky proto neváhal a vysázel 15 mladých hrušní, které téměř kopírují zaniklou alej. Výsadbu financoval myslivecký spolek částkou 8000 korun.

Deník na návštěvěZdroj: DeníkA právě tady vznikl nápad, jít ještě dál. „Od Strnadových jsem, se dozvěděl, že existuje společnost Sázíme stromy. Spojili jsme se a vymysleli, že bychom mohli navázat na alej hrušní a pokračovat až do sousedních Vyšehněvic,“ vyjádřil se Tyller.

Společnost Sázíme stromy oslovuje sponzory, kteří financují nákup stromků i ostatní náklady. „Obrátit se na nás může jakákoliv obec či město. Samozřejmě nemůžeme slíbit, že sponzory seženeme, ale vždy do každého projektu vkládáme maximum,“ uvedl Pavel Jůn ze společnosti Sázíme stromy, který sehnal sponzory pro výsadbu ve Volči. „Sponzor vždy zafinancuje nákup stromů a někdy pojme výsadbu i jako teambuliding,“ přiblížil princip spolupráce Jůn.

Kolem polní cesty z Volče do Vyšehněvic dobrovolníci zasadí celkem 70 listnatých stromů. Původně se jednalo o ovocných stromech, aby byla alej přínosnější pro zvěř. „Pro zemědělce je důležité, aby pod stromy a okolo nich mohli projíždět, požadují podjezdovou výšku 3, 5m. Alej tedy bude tvořit mix listnáčů, jako jsou habry, duby, lípy nebo javory,“ uvedl Jůn.

Péči o stromy budou po výsadbě zajišťovat dobrovolní hasiči z Volče a chtějí do akce zapojit i děti. „Je to pro nás výzva a současně chceme dětem a mladým hasičům ukázat, jak důležité je pečovat o přírodu,“ uvedl Petr Mrštík, jednatel Sboru dobrovolných hasičů ve Volči.

Do práce se dobrovolníci pustí 13. listopadu v 8:00 ráno. „Za mých mladých let byly u cest hrušky, což vymizelo. Já tedy tuhle akci vítám a jsem rozhodně pro,“ vyjádřil se k projektu pan Jiří, důchodce z Volče. „My určitě přijdeme a už se těšíme, jak si zasadíme strom. Je to určitě fajn, že se něco takového vůbec děje,“ řekla Radka Panchártková, maminka čtyřleté Iny a dvouleté Ely z Vyšehněvic.

Starostka obce Voleč Soňa Machurová nápad myslivců kvituje, nadšená je i starostka sousedních Vyšehněvic Jana Exnerová. Obě zajistí pro dobrovolníky drobné občerstvení a doufají, že se výsadby zúčastní co nejvíce místních. „Udělejte si hezký den a přijďte na výsadbu stromů i s dětmi. I ony si budou moci s vaší pomocí vysadit „svůj strom“ a ten opatřit svoji cedulkou a sledovat jak roste. Pojďte zanechat po sobě stopu v podobě zdravého zeleného stromu,“ vyzývá starostka Exnerová.

Dalších 30 ovocných stromů budou dobrovolníci z Volče sázet ještě kolem jiné polní cesty už 31. října. V březnu vysadili ve Volči 10 habrů v areálu místního fotbalového hřiště.