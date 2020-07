/FOTO/ Za lávku na Palackého třídě už jednou lidé bojovali. Před lety ji chtěly zachránit tisíce obyvatel krajského města. Nyní je její demolice opět na stole.

Lávka na Palackého třídě spojující obchodní centrum s protějším chodníkem by mohla v budoucnu zmizet. Architektům se v prostoru nelíbí. | Foto: Deník / Luboš Jeníček

Lávka na Palackého třídě v Pardubicích spojující obchodní centrum s protějším chodníkem by mohla zmizet. O její demolici začali přemýšlet architekti, kteří plánují revitalizaci třídy vedoucí od nádraží do centra města. „Otevřeli téma, že by se lávka zrušila, v prostoru se jim nelíbí. Myslí si, že by měl být jinak tvarován. Majitel obchodního centra také řekl, že na ní netrvá,“ nastínil pardubický primátor Martin Charvát.