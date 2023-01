Prvního bezvládného muže budila v úterý večer hlídka městské policie na Zborovského náměstí. Po probuzení opilec nadýchal 3,69 promile alkoholu. Během čekání na záchrannou službu si chtěl otevřít další pivo. Jakože na cestu. To už mu strážníci ale nedoporučili. Jiný muž, který byl stočen do klubíčka, předstíral na jednom z opuštěných stanovišť elektrickou koloběžku.

„Dalšího opilce hlídka hledala v Bělehradské ulici poté, co se pokusil neúspěšně odemykat cizí byt s krvácející ranou na hlavě,“ popsal další případ mluvčí Městské policie Pardubice Jiří Sejkora. Bloudícího muže po domě strážnici našli a předali jej do péče záchranné služby.

Manželka ho poslala na nákup, po dvou dnech muže namol opilého našla na zastávce

Jiný z konzumentů alkoholu byl unaven natolik, že se usnul přímo na kraji vozovky. Potrestání tohoto muže nechali strážnici na jeho manželce, kterou na místo muži zákona přivolali. Ta slíbila, že už se o muže postará.

Pernou službu strážníkům ukončil muž, který těsně před příjezdem hlídky upadl hlavou na chodník.

„ Hlídka se pokusila muže probudit. To se podařilo až na několikátý pokus, protože se uvedl do stavu hlubokého spánku navzdory tomu, že hlavní úder od chodníku nedostal do spánku, ale do týla,“ popsal Sejkora. Strážníkům se nakonec povedlo navázat s omráčeným mužem kontakt a přivést jej zpět k vědomí a odeslat s posádkou záchranné služby do nemocnice.

Nepřekvapivě je hlavním tématem opět alkoholZdroj: MP Pardubice