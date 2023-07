/VIDEO/ Městská džungle. Tak by se dal popsat bývalý vojenský prostor, který Pardubáci znají jako Červeňák. Od roku je areál 2005 opuštěný a chátrá. Známá budova starého důstojnického klubu je v havarijním stavu a město ji nechá nejspíše zbourat. Současně se ale vedení města chystá z vojenského cvičiště udělat přírodní park.

Městská džungle. Tak by se dal popsat bývalý vojenský prostor, který Pardubáci znají jako Červeňák. | Video: Remešová Nikola

Už v roce 1919 se Pardubice staly sídlem nově vznikajícího železničního pluku. Pro výcvik bylo zapotřebí velkého prostoru v členitém terénu s vodním tokem.

Dlouhá léta Červeňák sloužil jako vojenský areál ženistům. Působení vojáků v Pardubicích trvalo až do roku 1994. Armáda tu po své činnosti zanechala velké stopy, mnoho z nich v území zůstává dodnes. Po několika minutách chůze tak návštěvníci narazí na zarostlé panelové cesty, torzo budovy, která kdysi bývala vojenskou jídelnou, cvičné ženijní úkryty, pilíře mostu i dva staré železné mosty.

Červeňák byl řadu let veřejnosti nepřístupný, jelikož se nacházel v uzavřeném vojenském prostoru. Po odchodu vojáků ho obsadila příroda.

Pardubice po dlouhých jednáních získaly prostor o rozloze zhruba 19 hektarů, od armády v letech 2017 a 2019. Od té doby se v některých místech neprůchozí džungle stala domovem různých živočichů, ale také bezdomovců.

Příběhy opuštěných budov.Zdroj: Deník

Nejzelenější místo Pardubic, ve kterém jste z centra za pár minut, chce nyní město zpřístupnit veřejnosti. „Lokalitu chceme doplnit o vhodný mobiliář, územím by měly vést dvě naučné stezky. Jedna návštěvníky provede různými biotopy a přírodními zajímavostmi Červeňáku, druhá bude odkazovat na vojenskou historii," uvedl primátor města Jan Nadrchal.

Obnova parku Červeňák

Armáda je více než dvacet let pryč a tak z vojenského cvičiště vznikne přírodní park. Oblast kolem řeky Chrudimky je totiž evropsky významnou lokalitou s chráněnými druhy. Zpustlý kus přírody chce radnice obnovit. Pardubice jsou za to ochotny zaplatit 60 milionů korun. „Samotná obnova území Červeňáku, jejímž cílem je posílení ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury v Pardubicích, by měla začít v polovině roku 2024,“ potvrdila mluvčí radnice Nataša Hradní.

Genius loci to místo bezesporu má, přesto jeho návštěvu bez repelentu a dobrých bot nedoporučujeme.

Projekt revitalizace Červeňáku počítal i se zachováním starých vojenských objektů. Známá budova starého důstojnického klubu je ale v havarijním stavu. „V tuto chvíli to spíše vypadá, že objekt necháme zbourat a na jeho místě postavíme nový, který bude svou architekturou odkazovat na původní stavbu,“ sdělila náměstkyně primátora zodpovědná za životní prostředí Jiřina Klčová s tím, že by nově mohl fungovat jako zázemí pro správce území.

Z památky na most bude vyhlídka.

„Dále se počítá se zachováním vyhlídky na stávajícím torzu mostního pilíře. Ten necháme sanovat a po opravě bude fungovat jako vyhlídka do krajiny,“ přiblížila Klčová.

Z kasáren bude škola

Pardubice v minulosti od armády získaly i nedaleký areál Masarykových kasáren. Nápad pro jejich využití pardubičtí politici hledali od roku 2014. Až loni zastupitelé rozhodli, že v areálu vyroste nová základní škola. Vzdělávací zařízení pro zhruba 540 žáků vyjde město na téměř 550 milionů korun.

Vojenský areál Červeňák



Kde stojí: Pardubice, ulice Kyjevská. 50° 1' 25.4'', 15° 47' 24.1'' .

Kdy a kým byl postaven: Armáda na počátku 20. let připravovala výstavbu technického cvičiště na řece Chrudimce pod Pardubičkami.

Kdy a jakou zažil největší slávu: Vojáci tu nejaktivněji působili od roku 1919 do roku 1945.

Odkdy a proč chátrá: Působení železničního vojska v Pardubicích trvalo až do roku 1994, kdy bylo usnesením vlády zrušeno. Od roku 2005 opuštěný prostor chátrá.