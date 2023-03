Za nepravdivé informace o místě bydliště dítěte hrozí rodičům pokuta až 10 tisíc korun. Ukrajinské děti půjdou k zápisu v samostatném termínu, a to až 1. června. Tímto krokem se chce město vyhnout snahám o dezinformace.

Prvňáčci v Pardubicích. Ilustrační foto. | Foto: archiv Města Pardubice

Pardubické základní školy hlásí plné kapacity. Budoucí prvňáčci místo ve školách podle radnice najdou, podmínkou je ale trvalý pobyt. Ukrajinské děti půjdou k zápisu až po přijetí všech místních dětí.

Letošní zápisy do pardubických základních škol se budou konat ve středu 19. a ve čtvrtek 20. dubna. Do 18 městských zařízení zamíří zhruba tisícovka dětí, podle rejstříku obyvatel to bude přibližně 950 dětí z Pardubic, dalších několik desítek přijde z obcí. Na některých školách s menším počtem odcházejících deváťáků se očekává převis poptávky.

„V současné době máme základní školy plné téměř na 100 procent kapacity, avšak z devátých tříd letos odchází silný ročník, více než 1100 dětí. Mohu ujistit všechny rodiče pardubických dětí, které v Pardubicích skutečně bydlí, že naše základní školy jsou kapacitně připraveny přijmout ve školských spádových obvodech všechny pardubické děti,“ sdělil náměstek primátora pro školství Jakub Rychtecký.

Kritéria pro přijímání dětí se letos nemění. Školy je nastavily ve prospěch pardubických dětí, které ve městě mají trvalý pobyt a také zde skutečně bydlí. Město tak reaguje na snahy některých rodičů, kteří do města přihlašovali pobyt dětí z okolních vesnic jen pro účely zápisu. Proto budou ředitelé po rodičích vyžadovat i doložení skutečného bydliště ve spádovém obvodu školy.

„K jeho prokázání budou muset rodiče řediteli doložit užívací právo zákonného zástupce k objektu skutečného bydliště dítěte, výpis z katastru, nájemní smlouvu či jiný doklad, že s dítětem skutečně na uvedené adrese bydlí,“ upřesnila Ivana Liedermanová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu.

Radnice varuje rodiče, že se v případě udávání nepravdivých údajů, například o bydlišti, vystavují riziku pokuty až 10 tisíc korun.

Děti z Ukrajiny

Pardubice mají na základě rozhodnutí zákonodárců zajistit školní docházku také dětem z Ukrajiny. Ty si ale na svůj zápis počkají, půjdou k němu až 1. června, tedy v době, kdy už budou pardubické děti do škol přijaty. Město k tomuto kroku přistoupilo, aby zamezilo dezinformacím o tom, že děti z rodin, které do Pardubic utekly před válkou, takzvaně berou pardubickým dětem místa ve školách.

„Ukrajinské děti půjdou k zápisu v samostatném termínu. Tímto naším krokem se chceme spolu s řediteli vyhnout jakýmkoliv snahám o dezinformace. Je naší lidskou povinností pomáhat lidem zasaženým válkou. Pardubické děti jsou však na prvním místě,“ objasnil postup náměstek Rychtecký s tím, že současně probíhají jednání se soukromou školou o možnosti navýšení kapacit pro ukrajinské děti. Školné pro ně by na soukromé škole mohl dotovat stát.

Pravidla zápisů: Kritéria pro přijímání dětí se od loňska nemění. K zápisu budou rodiče potřebovat rodný list dítěte a průkaz totožnosti, kterým zákonný zástupce prokáže vztah k dítěti. Body navíc bude možné získat i za skutečné bydliště dítěte.

Do městských škol chodí i děti ze 14 obcí. „Tyto obce nám za své děti dohromady přispívají více než tři miliony korun do rozpočtu města. Peníze cíleně zapojujeme přímo do provozu základních škol, do kterých tyto děti chodí,“ doplnil Rychtecký.

O dalších připojeních obcí město neuvažuje, a to právě kvůli plným kapacitám. Pardubice musely v posledních letech na základních školách dokonce své kapacity navýšit. „Šlo téměř o 300 míst a nyní radní pracují na výstavbě nové školy v Masarykových kasárnách, která bude mít kapacitu minimálně dalších 540 míst,“ doplnila mluvčí města Kristýna Vlasáková. Zahájení stavby nové školy v kasárnách politici odhadují na přelom let 2024 a 2025.