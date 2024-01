Univerzita Pardubice zve uchazeče o vysokoškolské studium na dny otevřených dveří, během kterých se mohou podívat do zázemí a získat potřebné informace. Většina fakult uzavře podávání přihlášek ke studiu 31. března.

Jednotlivé fakulty Univerzity Pardubice se představí během ledna a února. V pátek 26. ledna v sobotu 27. ledna otevře svoji budovu Fakulta chemicko-technologická, která sídlí v univerzitním kampusu v Pardubicích. Formou veletrhu představí své studijní programy, nabídne exkurzi do laboratoří a také novinky - mezi nimi například studium v nových programech Moderní tiskové a vizualizační technologie, Chemie pro vědu a Management udržitelnost podniků. Ale můžete se zeptat také na studentský život v Pardubicích. V pátek se akce koná od 14 do 17 hodin a v sobotu od 9 do 12 hodin.

V pátek 2. února zvou na dny otevřených dveří tři další fakulty – Fakulta elektrotechniky a informatiky, Fakulta filozofická a Dopravní fakulta Jana Pernera. Od 10 hodin mohou zájemci zjistit všechny nezbytné podrobnosti o studiu a podívat se třeba do učeben nebo laboratoří, ve kterých je čeká budoucí výuka. O týden později, v sobotu 10. února, se uchazeči mohou podívat na Fakultu ekonomicko-správní a online na Fakultu zdravotnických studií. Více podrobností k akcím, ale také elektronickou přihlášku ke studiu můžete najít na stránce studuj.upce.cz.

Možnost podat přihlášku otevřela Univerzita Pardubice už loni 1. listopadu. Většina fakult uzavře podávání přihlášek ke studiu 31. března 2024. V Pardubicích v současnosti studuje téměř sedm tisíc vysokoškoláků.