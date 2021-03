Ráno vstát, otevřít počítač a připojit se na výuku. Po obědě se protáhnout a odpoledne se online zúčastnit přípravného kurzu na přijímací zkoušky. Po večeři žáci napíšou úkoly a před spaním prolistují Dekameron. To je všední realita deváťáků, kteří se připravují na přijímačky. Ty by se měly konat v květnu.

Někteří deváťáci navštěvují přípravné kurzy | Foto: DENÍK/Karolína Velšová

Bude to rok, kdy se za žáky z důvodu pandemie koronaviru zavřely dveře škol. Po letních prázdninách se sice děti na šest týdnů do lavic vrátily, od poloviny října už se ale opět učí formou online výuky. Žáky devátých ročníků navíc čeká první velká zkouška. Přijímačky na střední školu. „Po celém dni na online výuce jdu počítat příklady k přijímačkám. Většinou jsem už po večeři, najedená a unavená. Je to náročné,“ svěřila se patnáctiletá Adéla, která se hlásí na Obchodní akademii do Chocně. Motivace a připravenost žáků se liší. Ti, kteří jsou poctiví ve škole, distanční výuku většinou zvládají.