Čím to je, že jsou školy tak úspěšné?

Na základkách, ze kterých žáci úspěšně skládají přijímačky, se snaží s dětmi pracovat už od první třídy, učí je čtenářské gramotnosti i logickému myšlení.

„Žák je u nás na prvním místě. My se ho snažíme vždy podpořit, pomoci mu, vyzdvihnout jeho přednosti,“ shodují se ředitelé škol.

V pětici nejlepších škol z okresu se v obou předmětech umístila i pardubická křesťanská základka. U přijímacích zkoušek měli její žáci průměrnou úspěšnost vyřešení matematického testu přes 57 procent, v češtině pak přes 65 procent.

„Bylo by pyšné si myslet, že úspěchy u přijímacích zkoušek jsou jen naší zásluhou. Jsou to především úspěchy žáků, jejich talentů a práce. To, čím jsme k jejich úspěchům přispěli my, je skládačka více faktorů,“ vysvětluje Lenka Macháčková, ředitelka NOE – Křesťanské základní školy, ve které podle svých slov upřednostňují kvalitu nad kvantitou.

Žákům nedělá problém biflování. U přijímaček pohoří na porozumění textu

„Pokud musíme volit mezi tím, kolik toho probereme a skutečným zvládnutím učiva, raději trochu zpomalíme a snažíme se, aby děti věci skutečně chápaly a uměly je použít,“ dodává Macháčková, podle které se žáci učí kritickému myšlení, které vede k porozumění.

Ve této škole mají podle ředitelky také propracovaný systém kariérového poradenství, který dětem pomáhá najít vysněnou školu. „Možná i proto jsou motivovanější při přípravě na zkoušky a třeba o chloupek jistější při psaní testů,“ přemítá ředitelka.

Podle učitelů jde ale vždy i o individuální přístup. „Každý vyučující má jiný systém přípravy, liší se i matematika a český jazyk. Nicméně pravidelnost přípravy a vědomí, že pro úspěch udělali hodně, se odráží i na jistotě, se kterou naši žáci k přijímacím zkouškám přistupují,“ přibližuje Renata Janecká, ředitelka ZŠ Štefánikova, ze které úspěšně ve studiu maturitních oborů pokračuje i vysoké procento dětí s odlišným mateřským jazykem, než je čeština.

Přijímačky 2024: Kolik se hlásí dětí, co si k nim vzít, jak podat přihlášku

I tady učitelé k dětem přistupují empaticky se snahou docílit toho, aby byly v dalším životním vzdělávacím cyklu úspěšné.

„Jedná se o výsledek pečlivé práce s dětmi, která začíná již na prvním stupni. Bez pracovních návyků, které naši žáci získávají na začátku školní docházky, bychom v deváté třídě před přijímacími zkouškami marně doháněli učivo,“ dodává Janecká.

Zaujmout a motivovat

Ředitelé škol se pak shodují, že základem úspěchu jsou kvalitní učitelé.

„Úplným základem je dlouholetý tým zkušených, erudovaných a pokud možno spokojených pedagogů, kteří u nás ve škole odvádí výbornou práci a neustále se snaží sebevzdělávat. Největším úkolem pro pedagogy je v tomto složitém „pubertálním“ období žáky alespoň trošku svým předmětem zaujmout a motivovat je,“ popisuje Filip Patlevič ze Základní školy Pardubice – Studánka, kde se žáci matematiku učí i s prvky Hejného metody.

„Základem úspěšnosti je vždy vztah učitele a žáka. Jestliže je pedagog vstřícný, profesionální a empatický, pak je položen dobrý základ,“ potvrzuje ředitelka Jarmila Křivková z polabinské základní školy.

Kluci a dívky z devátých tříd se podle učitelů vždy připravují na přijímací zkoušky intenzivně už od září. Na většině škol pak fungují i kroužky přípravy na přijímačky nebo hodiny doučování.

Nejúspěšnější základní školy v okrese Pardubice při přijímačkách žáků na střední školu Matematika:

Základní škola Montessori Pardubice – 63,75 %

NOE – Křesťanská základní a mateřská škola v Pardubicích – 57,67 %

Základní škola Pardubice – Studánka – 54,32 %

Základní škola Pardubice – Polabiny, npor. Eliáše 344 – 54,19 %

Základní škola Pardubice – Polabiny, Družstevní 305 – 50,70 % Základní škola Montessori Pardubice – 63,75 %NOE – Křesťanská základní a mateřská škola v Pardubicích – 57,67 %Základní škola Pardubice – Studánka – 54,32 %Základní škola Pardubice – Polabiny, npor. Eliáše 344 – 54,19 %Základní škola Pardubice – Polabiny, Družstevní 305 – 50,70 %

Čeština:

Základní škola Montessori Pardubice – 75,13 %

Základní škola Pardubice, Štefánikova 448 – 66,57 %

NOE – Křesťanská základní a mateřská škola v Pardubicích – 65,44 %

Základní škola Pardubice, Josefa Ressla – 64,34 %

Základní a mateřská škola Lázně Bohdaneč - 62,90% Jak a podle čeho jsme vybírali nejlepší školy Co znamenají čísla u škol? Jde o průměrné procento dobře vyřešených úkolů z matematiky nebo českého jazyka žáky na dané škole v přijímacích testech za posledních pět let. Číslo 50,00 tedy znamená, že žáci vyřešili v průměru polovinu přijímacího testu.

Do výběru jsme zahrnuli všechny školy z daného okresu, které měly minimálně 20 žáků v devátých třídách, kteří dělali přijímací testy.

Kvůli relevanci dat jsme se zaměřili pouze na přijímací zkoušky na čtyřletá studia (téměř 90 procent všech) a vynechali jsme přijímačky na víceletá gymnázia. Zdroj: prijimacky.ai a Cermat

Mohlo by vás zajímat: Wonkův most se dočká změn: odbočovací pruh, místo pro trolejbusy i cyklopruhy

Zdroj: Čížková Nikola