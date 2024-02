Zdá se, že je to škola jako každá jiná. Křesťanská základní a mateřská škola Noe se od ostatních v něčem však přece liší. Její deváťáci totiž už řadu let po sobě podle dat Cermatu vycházejí na Pardubicku jako jedni z nejlepších ve výsledcích přijímacích zkoušek na střední školy. A to jak v češtině, tak i v matematice.

Do školy chodí 190 dětí, letos tady devátou třídu ukončí 19 žáků. Kam se všichni v příštím roce vydají ředitelka Lenka Macháčková zatím neví. Děti odtud ale obecně nejčastěji míří na gymnázia, lycea nebo na technické obory. Často u studentů vede informatika nebo elektrotechnika. Nejprve ale musí v dubnu zvládnout přijímací zkoušky na vysněné střední školy.

