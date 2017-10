Příprava na teror: Pardubice testují krizové plány

Pardubice - Pardubice chtějí tvrdá data o tom, jak by město a záchranáři zvládli skutečný útok. Žádná papírová škatulata - do pohybu se dnes dají stovky figurantů v největším evakuačním cvičení v České republice.

Cvičná evakuace. Pardubice si ji dnes vyzkouší ve velkém. Autobusy z ohrožených míst odvezou na 800 osob. Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Středa v Pardubicích je prvním dnem cvičení, které nemá svým rozsahem v České republice obdoby. Město podrobí zátěžovému testu krizový a evakuační plán pro případ útoku otravnou bojovou látkou. Do pohybu se dá osm stovek lidí, cvičení zabere tři dny. Má ověřit, že plány budou v reálném čase skutečně fungovat.

"Podobný rozsah takového cvičení v České republice z poslední doby nepamatuji. Víme, že menší počty lidí není problém zvládnout, ale stovky už umožní získat hmatatelnou představu o tom, co město zvládne," říká Jiří Kyncl, vedoucí oddělení krizového řízení Magistrátu města Pardubic.



Scénář počítá s teroristickým útokem. Město jej ale místo několika hodin jednoho dne prožije ve třech dnech. To proto, že cílem cvičení není ani tak zkusit záchranný postup, jako spíš slabiny krizového plánu. Každá část tak poběží samostatně. Středa patří právě evakuaci. Policejní hlídka podle námětu cvičení zastaví při silniční kontrole dodávku se dvěma teroristy. Ti po krátkém pokusu o únik zastaví automobil v areálu Univerzity Pardubice, kde policisté jednoho teroristu zastřelí a druhý se odpálí i s dávkou nervového plynu sarin - více než dostatečný důvod pro rozsáhlou evakuaci okolí.

Do první zóny ohrožení spadá i Mateřská škola Pastelka. Na sto dětí proto autobusy dopravního podniku i hasičů kolem půl desáté přepraví do Základní školy Spořilov.

Stejný scénář se odehraje asi o půl dvanácté se základními školami Polabiny 1, Polabiny 2 a Polabiny 3., poté, co se zóna ohrožení podle scénáře rozšíří. Právě u žáků škol město odpovídá za jejich bezpečnost i v případě krizové situace. Na 800 žáků se bude stěhovat do evakuačního střediska, kterým se pro tyto účely stal zimní stadion.

Zátěžový test krizových plánů

Důvody cvičení jsme podrobně rozebrali v rozhovoru s jeho hlavním architektem, Jiřím Kynclem:

Co je cílem cvičení Agens 2017?

V první řadě je cílem prověřit plán evakuace města při mimořádných událostech. Druhotným cílem je ověřit si činnost složek IZS při zásahu u použití nebezpečné látky, v tomto případě půjde o teroristy hojně užívaný nervový plyn sarin.

Jak samotné cvičení bude vypadat?

Cvičení probíhá v tomto případě prakticky, to znamená, že skutečně budou prováděny činnosti tak, jak by probíhaly v reálné situaci. První den proběhne evakuace lidí z ohroženého území, v té druhé etapě proběhne samotný zásah složek IZS při větším počtu zraněných a zasažených nervově paralytickou látkou a třetí etapa cvičení se týká již jen oddělení krizového řízení, které bude procvičovat své úkony v případě vzniku mimořádné události.

A proč právě tři dny? Co z toho město hodlá vytěžit?

Tři dny byly zvoleny z toho důvodu, že chceme, aby každá část byla vyhodnotitelná. Samotný útok a likvidace jeho následků by proběhl asi v jedno dni během několika hodin. I to by se dalo cvičit, nicméně nebylo by při takovém cvičení možné sledovat ony údaje, které sledovat chceme – například časové údaje a ověřovat skutečně ty činnosti tak, jak a jestli probíhají.

Cvičí se s skutečně s velkým počtem osob, celkem 800 figurantů. Proč tak vysoké počty?

Pardubice jsou velkým městem. Nejen pro krizový štáb města, ale pro všechny složky Integrovaného záchranného systému, například i Dopravní podnik, Rozvojový fond Pardubice, je důležité si ověřit, že jsme schopni evakuovat i větší počet lidí. Proto jsme zvolili tento počet. Víme, že menší jsme schopni zvládnout, ale v tomto rozsahu jsme to ještě neprováděli a chceme si ověřit, že to skutečně zvládneme.

A proč právě chemická otravná látka? Posledním trendem jsou spíše střepinové bomby.

To má dva důvody. Pardubice jsou městem chemického průmyslu a základní principy evakuace, ale i zásahu složek IZS na nebezpečné chemické látky jsou v podstatě podobné. Druhým důvodem je mezinárodní situace. Ta ukazuje, že čím dál víc se terorismus zaměřuje na měkké cíle (útoky nikoliv na představitele státního aparátu, ale neozbrojené civilisty zpravidla v masovém měřítku pozn. red.) a velmi často teda kromě dopravních vozidel jsou používány právě i nervově paralytické látky jako je například sarin.

Co všechno si tedy město při cvičení zkoumá a ověřuje?

Ověřujeme úplně všechno od prvopočátku: svolání krizového štábu, dosažitelnost jeho členů i dokumentaci, která je k tomu zpracována. To je hlavně plán evakuace a posuzovat se bude i takzvaný typový plán složek IZS a to, jak zapadá do krizových plánů města.

Jak velkou evakuaci dovede město kapacitně zvládnout?

Plán evakuace byl vypracován již před několika lety, pro 5000 lidí s tím, že předpokládáme podle zkušeností nejenom od nás, ale i z jiných velkých měst, že města zabezpečují tu organizovanou evakuaci zhruba pro 10 % z toho počtu. Pro Pardubice znamená zhruba 500 lidí.

Jak se celé cvičení dotkne obyvatel Pardubic?

Cvičení samotné by nemělo nějakým závažným způsobem omezit situaci ve městě, ale přesto je v těchto lokalitách dbát zvýšené opatrnosti. Rádi bychom samozřejmě požádali veřejnost, aby dbala zvýšené opatrnosti zejména ve středu 18. října v okolí zimního stadionu v odpoledních hodinách a ve čtvrtek 19. října v areálu Pardubice – Cihelna, kde se bude pohybovat zhruba v dopoledních a poledních hodinách větší množství zasahujících příslušníků a větší množství techniky. Alice Šplíchalová