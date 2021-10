Lékaři budou nově očkovat v budově číslo 8 v areálu nemocnice. Je to stejná budova, ve které se nachází antigenní a PCR testování. Nové vakcinační centrum bude naplno fungovat od pondělí 4. října.

Od pondělí 4. října najdou zájemci o očkování proti onemocnění covid-19 vakcinační centrum v Pardubicích na novém místě. Stěhuje se z budovy krajského úřadu do areálu Pardubické nemocnice.Z důvodu přesunu bude ve čtvrtek 30. září a v pátek 1. října očkovací místo uzavřeno.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.