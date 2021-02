„V České republice je hrozně málo míst, kde to mají vozíčkářům kompletně přizpůsobené,“ zhodnotil František Habětínek, zakladatel spolku Sportovní klub vozíčkářů Pardubice Nezlomeni. Vozíčkáři ze spolku Nezlomeni přeci jen o jednom takovém místě vědí a pravidelně se tam proto vydávají na letní pobyt. V Břehách na Pardubicku se nachází Autokemp Buňkov, který se dlouhodobě snaží své prostory přizpůsobovat vozíčkářům.

První vlaštovkou byla tamní ubytovna, která se nachází v kempu a skládá se z osmi pokojů. „Když jsme ji stavěli, projektant musel udělat jeden z osmi pokojů bezbariérový. A my jsme si řekli, proč neudělat bezbariérové všechny, že už je to jedno. Od toho se to začalo odvíjet, začaly sem jezdit rodiny s dětmi na vozíčku a podobně,“ popsal počátky bývalý starosta a současný místostarosta Břehů Petr Morávek.

Deník na návštěvěZdroj: DeníkPostupně ale obec, která kemp vlastní, začala přidávat. Kromě apartmánů, v nichž jsou pokoje, kuchyňky i koupelny uzpůsobené vozíčkářům, zajistila také vstup do restaurace a tělocvičny. Právě tělocvičnu Nezlomeni často využívají. „Hrajeme tam stolní tenis, pak také pétanque, šachy a další hry, které jsou přizpůsobené vozíčkářům,“ vysvětlil Habětínek. Spolek do kempu jezdí již 11 let a pořádá tam soustředění nebo turnaje ve stolním tenisu.

Cestu do kempu si nacházejí ale i vozíčkáři ze zahraničí. „Byli tu návštěvníci ze Srbska, z Rakouska, měl sem přijet člověk z Brazílie, ale kvůli koronaviru se to zrušilo,“ dodal Morávek.

Autokemp Buňkov stojí na břehu stejnojmenného rybníku a i ten vozíčkáři mohou využít, jelikož obec pořídila speciální lehátko zvané Mlok, kterým se handicapovaní mohou dopravit do vody. „Samozřejmě, že se koupeme,“ potvrdil se smíchem Habětínek. Přímo na pláž pak z kempu vede dřevěná rampa.

Další vyžití poskytují turistické stezky po okolí uzpůsobené vozíčkářům. „Handicapovaní to už mezi sebou vědí, že tu je vhodné místo pro dovolenou. Není to jenom o tom, že tu mají kde bydlet, ale že si i zajedou do lesa a dovču tu pořádně prožijí,“ řekl starosta Břehů Pavel Jirava. Šest a půl kilometru dlouhá trasa začíná u Výrovského mlýna a jejím hlavním cílem je rybník Černý Nadýmač. „ Vznikla tu dlouhá trasa lesem, není to sice asfaltka, ale jen zpevněná cesta, ale jde hlavně o to, aby to nebylo z kopce do kopce,“ upřesnil starosta.

Do budoucna chce obec postavit další ubytovnu, která bude taktéž bezbariérová, čímž se kapacita kempu pro vozíčkáře navýší. "Na soustředění nás jezdí asi 50 nebo 60, čímž vždy obsadíme celou bezbariérovou kapacitu," doplnil Habětínek.