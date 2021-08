Křižovatka v Ostřešanech u Pardubic je jako magnet na nehody. Během posledních desíti let se na ní staly tři desítky dopravních nehod, které si vyžádaly desítky zraněných a dva lidské životy. Příčina nehody? Jako přes kopírák – některý z řidičů nedodržel dopravní značku Stůj, dej přednost v jízdě. O rekonstrukci křižovatky se přitom uvažovalo již řadu let.

Ilustrační fotoZdroj: DeníkNa přednost v jízdě jsou řidiči přitom upozorňováni včas svislým i vodorovným dopravním značením, přesto k nehodám stále dochází. Pardubický kraj s vedením obce proto hledají řešení, které by umožnilo bezpečnější projíždění křižovatkou. Dříve se uvažovalo o vybudování kruhového objezdu, ukázalo se ale, že na něj není dostatek místa. Ve hře jsou proto semafory, které by mohly na křížení dvou ulic vyrůst při plánované rekonstrukci silnice.

Smrtelná nehoda v Ostřešanech v roce 2014:

Na instalaci signalizačního zařízení už má obec vydané stavební povolení, rekonstrukci silnice ale kraj teprve projektuje.

„Na základě předchozích jednání zahajujeme projektování rekonstrukce silnice III/34030, která je průtahem Ostřešan a pokračuje až na křižovatku směrem na Tuněchody. Jedná se o téměř čtyři kilometry dlouhý úsek s odhadovanou cenou okolo 90 milionů korun,“ přiblížil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Stavba je ale podmíněná získáním dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Obec s krajem nyní budou čekat na vypsání potřebné výzvy. „Jakmile bude otevřen dotační titul na bezpečnost, ihned požádáme o dotace. Věříme, že do pěti let by tu semafory mohly být,“ řekl starosta Ostřešan Josef Vodrážka.

Podívejte se ve fotogalerii na situaci křižovatky i výběr z nejvážnějších nehod včetně smrtelné z roku 2014

Na křižovatce se tak v budoucnu objeví chytré semafory, které budou pomocí čidel snímat provoz a podle jeho hustoty upravovat intervaly. „Světelná křižovatka by jednoznačně zvýšila bezpečnost silničního provozu v tomto místě, které pro mnoho řidičů slouží jako alternativa k silnici I/37,“ doplnil hejtman.

Křižovatkou často projíždějí řidiči, kteří míří z Chrudimi směrem na Pardubice a opačně. Vede tudy hlavní a velmi vytížená alternativní trasa mezi oběma městy.

Další informace najdete zde:

„Chodí tu malé děti do školy, nechceme, aby tu byly další nehody. Tohle je jediný možný krok, jak chodce, cyklisty a další účastníky provozu ochránit,“ přidal starosta, podle něhož na křižovatce selhává lidský faktor.

„Poslední nehoda byla v květnu. Byl víkend, neděle, jedou, jedou a projedou stopku. A takových případů je tu mnoho,“ kroutil starosta hlavou nad nehodou z 23. května, při níž jedno osobní auto dokonce skončilo na zahrádce a narazilo do zdi přilehlého rodinného domu. Druhé zase narazilo do sloupu veřejného osvětlení. Obyvatelé zmíněného domu něco podobného ale nezažili poprvé, auto jim na zahradě přistálo už v roce 2017, kdy řidička nerespektovala značku Stop a vůz se starším manželským párem poslala do plotu rodinného domu. Nehoda si vyžádala tři zraněné včetně dítěte, které žena v autě vezla.

Než se na křižovatce osadí semafory, pokusí se vedení obce zvýšit bezpečnost na silnici nainstalováním informativních radarů, které řidiče budou upozorňovat na překročení maximální povolené rychlosti. „Máme na SFDI požádáno také o dotaci na nákup měřičů rychlosti, které bychom chtěli umístit na průtahu obcí,“ dodal starosta s tím, že při následné rekonstrukci silnice se bude navíc budovat kanalizace v Ostřešánkách.

Tragický konec měla nehoda z července roku 2014, při níž zahynuly dvě osoby. Střet nepřežila 38letá žena a následkům zranění v průběhu noci podlehlo také její ani ne půlroční dítě. Řidič, který je vezl, projel značku Stop a vjel pod rozjeté nákladní auto.

„Na místě zemřela spolujezdkyně z osobního vozidla. Zraněné batole bylo vrtulníkem transportováno do nemocnice. Další zraněnou osobu, řidiče, převezla záchranná služba do nemocnice,“ okomentovala to tehdy mluvčí hasičů Vendula Horáková.

Nakonec policie obvinila oba řidiče. Řidič nákladního vozidla podle zjištění policie překročil o více než dvacet kilometrů maximální povolenou rychlost.