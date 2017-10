Proměnu z ruiny na národní památku připomene koncert

Pardubice - Dílo, které rod Pernštejnů vybudoval jako výkladní skříň a své mocenské centrum, doputovalo do druhé poloviny 20. století jako ruina.

Ilustrační fotoFoto: archiv

Devastace pardubického zámku vyvrcholila v roce 1978, kdy se zřítily stropy ve druhém podlaží, a objekt, který v té době patřil státu, byl uzavřen. Rekonstrukce se neúnosně vlekla, a to až do převzetí zámku muzeem v roce 1994. „Poté se podařilo zbavit palác přístaveb, rekonstruovat severovýchodní rondel a hodinovou věž do podoby z éry Pernštejnů. Fasádu znovu ozdobila sgrafita,“ uvedla Kateřina Procházková z Východočeského muzea v Pardubicích.



Do opravených sálů se poté začaly instalovat nové stálé expozice ze sbírek muzea. Roku 2010 získal zámek s unikátním systémem opevněných valů, v té době již majetek Pardubického kraje, statut Národní kulturní památka ČR.



Východočeské muzeum oslaví tuto sobotu 20. výročí od znovuotevření zámku. Chystá prohlídku jinak uzavřených prostor i jazzový koncert. „Program zahájí ve 13.30 hodin komentovaná prohlídka historiků Františka R. Václavíka a Bohdana Šedy o nejnovějších poznatcích stavebně historického průzkumu zámku,“ řekl ředitel muzea Tomáš Libánek.



Od 16 hodin bude mít v Rytířských sálech bývalý ředitel muzea František Šebek přednášku o historii zámku. Den zakončí v 19 hodin koncert kapely NejtekKlápštěWróblewski.