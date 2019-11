„Ještě na začátku devadesátých let bylo v Pardubicích osm kin. Bohužel, jak šel čas a také restituce, všechna kina zanikla,“ řekl předseda Filmového klubu Pardubice Roman Marčák. „Dukla, Jas, Čas, Svět, Kinokavárna na Karlovině, Lípa na Slovanech, rosický Květen a Letka ve Svítkově,“ vyjmenoval biografy, po kterých zbyly už jen nostalgické vzpomínky. Nejvíce mu chybí nádražní kino Čas, které po revoluci získalo přízvisko Sirius. „Když zahučely vlaky nebo někdo projel s vozíkem, tak se kino celé otřásalo. To už se bohužel nevrátí,“ konstatoval Marčák.

Možná se však i on znovu posadí do pohodlného sedadla a pod koly projíždějících vlaků se podívá na film. Malou naději mu může dát vyjádření Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), které nádražní budova s kinosálem patří.

„Připravujeme rekonstrukci výpravní budovy ve stanici Pardubice. Součástí je i rekonstrukce prostor bývalého kina,“ uvedla bez bližších informací mluvčí SŽDC Nela Friebová.

Jinde si však již milovník filmů zážitek ve starém kině nevychutná určitě. Prostory, kde se tetelil prach v záři promítačky a omšelé kopie „bijáku“ na stříbrném plátnu vytvářely kaleidoskop z pošpiněných filmových políček, nenávratně zmizely. Staly se z nich buď obchody jako z Grandu, nebo se jako v případě Jasu přestavují na byty.

„Bylo to skvělé kino na sedmdesátimilimetrové filmy. Mělo širokoúhlé plátno, a tak filmy jako Pomáda nebo Horečka sobotní noci byly i díky Dolby Surround naprosto úžasné. Ale to už je tak dávno,“ vzpomínal na kino Jas Jaroslav Kulhánek. Jas v budově významného architekta Karla Řepy fungoval od roku 1949 až do roku 2007.

Pro filmy chodil promítač do hospody

Společně s kinem byla v budově následně provozována také hospoda Biohazard. „Filmy tehdy do Pardubic ještě jezdily vlakem, a protože v Biu bylo otevřeno už od deseti hodin ráno, přišly tam. Pan promítač z kina si při jejich vyzvedávání dal vždy malé pivo na stojáka, vzal filmy a šel promítat,“ popsala Jana Šulcová, která v podniku pracovala. Několik let budova zela prázdnotou, uvažovalo se, že v ní vznikne diskotéka nebo dětské centrum, ani jeden z projektů neuspěl. Poté plány s kinem utichly a změnil se majitel. Nyní dělníci bývalé kino přestavují na bytový dům.