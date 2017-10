Propadák zažila nejen ČSSD. Kraj jako svou baštu ztratili i lidovci

Pardubický kraj - Parlamentní volby potvrdily, že na rozdíl od komunálních - a částečně krajských - nejsou o osobnostech, nýbrž o stranách.

Fotoohlédnutí za volbami do sněmovny 2017 na Pardubicku.Foto: DENÍK/Luboš Jeníčk

Výsledky voleb v kraji velmi věrně kopírují celostátní součty.

ČSSD od historického debaklu nedokázal v kraji zachránit zdejší charismatický hejtman Martin Netolický ani populární poslanec Jan Chvojka, který jako jediný za socialisty získal mandát. Strana celkově dosáhla prakticky identického výsledku jako jinde v republice.

Stejně tak ANO. Mylná je interpretace jejího zdejšího lídra Martina Kolovratníka, že hnutí dostalo v kraji o procento více než celostátně právě díky jemu, díky jeho pracovité a kontaktní předvolební kampani. Hnutí ANO totiž získalo o procento více ve velké části krajů (a někde i o osm procent). Celostátní výsledek srazila Praha, kde hnutí obdrželo sotva pětinu hlasů.

Z těchto „celostátních“ důvodů selhaly, či naopak překvapily i další subjekty.

Několik zajímavých regionálních trendů lze ale přece jen rozklíčovat.

Především je to klesající podpora lidovců v kraji, který dříve býval, hlavně na Orlickoústecku, baštou KDU-ČSL. „Není to náhoda, je zde totiž velký podíl venkovského a věřícího obyvatelstva. V posledních dvou senátních volbách zde lidovci zvítězili a v krajských volbách odsud přišlo velké množství hlasů. Při víkendových volbách do Poslanecké sněmovny to však bylo jinak,“ podotýká politolog Jiří Štefek.

KDU-ČSL na Orlickoústecku získala jen 5267 hlasů (7,57 %) a oproti volbám před čtyřmi lety ztratila 1261 hlasů (v roce 2013 zde dostala 6528 hlasů, tedy 9,42 %). „Tristní byly například i výsledky v těch nejtradičnějších baštách v regionu, jako je Kunvald, Horní Čermná a další,“ říká Štefek. Na vině může být podle politologů odklon KDU-ČSL od konzervativní politiky a snaha o získání umírněného a liberálního městského elektorátu. Ten však lidovci nezaujali, a naopak tím ztrácejí důvěru svého původního voličského jádra.

Víc než na Orlickoústecku letos získali lidovci na Svitavsku – přes 9 %, naopak na Pardubicku nedosáhli ani pěti procent. Zde, u městských voličů, naopak podle očekávání nadprůměrně bodovala ODS či TOP 09. Vítězné hnutí ANO, jež luxuje voliče většiny stran, má podporu napříč venkovem i městy.