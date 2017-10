Propojka dostala zelenou

Pardubice - Schválená změna územního plánu umožní propojení ulice Pod Břízkami a Kyjevská.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Sejkora

Pardubičtí zastupitelé na druhý pokus schválili variantu, podle níž bude dopracován návrh 19. změn územního plánu města. Vybraná varianta vymezuje dopravní koridor, do něhož je možné umístit přeložku silnice I/2, tedy jihovýchodní obchvat, i komunikaci propojující Pardubičky s Višňovkou.



„Tyto změny územního plánu města vytváří předpoklady pro zhotovení nového silničního propojení ulic Pod Břízkami, K Židovskému hřbitovu a Kyjevská a koordinuje to se záměrem výstavby jihovýchodní tangenty v tomto úseku. Po zpracování návrhu v souladu s pokyny bude vypsáno veřejné projednání. Propojka jižní a východní části Pardubic do doby, než bude postaven jihovýchodní obchvat, odlehčí dopravě v centru města a zpřístupní nemocnici i z jižní strany,“ řekla náměstkyně primátora Helena Dvořáčková (ANO) s tím, že po dokončení obchvatu se může komunikace změnit třeba na cyklostezku.



Záměr ale jen těžko hledal podporu u členů opozice. Těm vadilo, že územím budou moci vést dvě paralelní komunikace a město přijde o další zelené plochy.



„Jihovýchodní obchvat je pro nás se skřípěním zubů akceptovatelný. Jsme ale proti tomu, aby tam vznikly dvě komunikace,“ poznamenal Jan Linhart (Patrioti Pardubic).



„Koridor zabere velkou část otevřené zelené plochy, kterých město moc nemá. Tímto způsobem jimi plýtvat je nesmysl,“ konstatoval Karel Haas (ODS).



Podobný názor měl i zastupitel za Pardubáky Milan Košař. „Vzhledem k tomu, v jakém stavu je nadjezd v Kyjevské ulici, je nutné najít možnost, jak tyto dvě části města propojit. Jde ale o alibistické vymezení koridoru, které umožňuje oba druhy komunikace – spojení Kyjevské ulice a ulice Pod Břízkami a jihovýchodní obchvat. Komunikace tak mohou jít paralelně vedle sebe a mezi nimi vznikne ztracené území,“ řekl Košař.



Toho, že by propojka dlouhodobě suplovala jihovýchodní obchvat, který se plánuje už řadu let, však podle Dvořáčkové není potřeba se obávat. „Platný Územní plán města Pardubic počítá s výstavbou jihovýchodní tangenty a na tom nic nemění pořízení 19. změn územního plánu, které s ní rovněž počítají,“ uvedla náměstkyně.



Vedení města slíbilo co možná nejšetrnější využití území okolo dopravních staveb. „Přesné umístění stavby přeložky, s ohledem na možné změny v křížení této stavby s existujícími silnicemi, bude prověřováno v územní studii,“ dodala mluvčí magistrátu Nataša Hradní.