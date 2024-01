Za tímto účelem muži založili z mobilního telefonu na webových stránkách Amatéři.cz profil nezletilé s jejími fotkami ve spodním prádle, ceníkem služeb a kontaktním telefonním číslem na jednoho z mužů. Podle soudního spisu prostřednictvím tohoto profilu získávali klienty, jimž nezletilá poskytovala sex za peníze. Muži, kteří nemají stálé zaměstnání a navíc mají dluhy, si tak chtěli přivydělat.

Dívka, které tehdy bylo 16 let, s návrhem mladíků souhlasila, dvojici pak měla podle policistů vydělávat až 11 tisíc korun denně, přičemž peníze následně předávala jednomu z dvojce mužů, který rozhodoval o tom, jakým způsobem se bude trojice dělit.

Podle soudního spisu si náhodní muži s dívkou sex domlouvali přes internet. „Po zveřejnění toho profilu se začali ozývat chlapi. Já jsem odešla na nedalekou autobusovou zastávku, kde mě klienti nakládali a zase mě tam vozili zpátky,“ popisovala dívka na policii s tím, že jak dlouho to trvalo, ani kolik klientů měla, nedokázala říct. „Když byl dobrý den, měla jsem čtyři nebo pět klientů a vydělala jsem si i 11 tisíc,“ vypověděla dívka s tím, že nejdříve se trojice dělila spravedlivě, pak se začali hádat, kdo má kolik dostat. Dívka dnes znovu nevypovídala, soudce Jan Šlosar sdělil, že soud nezjistil, kde se poškozená v současnosti nachází.

Lítost a podmínky

Státní zástupkyně chtěla nejprve oběma mužům navrhnout trest na dva až tři roky po zkušební dobu čtyř let. „Společně svedli dítě a spáchali takový čin v úmyslu, aby jiného bylo užito k prostituci,“ popsala Lucie Žabková. Jednomu z mužů nakonec státní zástupkyně navrhla přísnější trest, protože byl už v minulosti trestán.

Oba obvinění se přiznali a chtěli se soudem provést dohodu o vině a trestu. „Lituji toho, co se stalo,“ řekl soudu obviněný Patrik S., který byl navíc v loňském roce odsouzen v jiném případu. „Vůbec se to nemělo stát, stydím se za to,“ litoval před soudem i druhý obviněný Viktor R.

Prohlášení viny

Soudce Jan Šlosar prohlášení viny obou mužů přijal a potrestal je podmíněnými tresty a následným dohledem probačního úředníka, který na ně bude v následujících letech dohlížet. Patrik S. dostal souhrnný trest ve výši 3 let s pětiletou podmínkou a peněžitý trest ve výši 50 tisíc korun. Viktor R. odešel s dvouletým trestem a podmínkou na čtyři roky. „U zločinu obchodování s lidmi činí sazba odnětí svobody pět až dvanáct let. Nutno k tomu říci, že ona abstraktní skutková podstata zahrnuje celou škálu možných skutků. V daném případě poškozená byla podle trestního zákoníku dítětem, ale je zřejmé, že je rozdíl mezi osobou, která se blíží hranici věku 18 let či osobou, která je tomu velmi vzdálená,“ uvedl Jan Šlosar.

Soudce podle svých slov přihlédl také k tomu, že ačkoliv dívka byla nezletilá, s prostitucí souhlasila a měla s ní už zkušenosti. „Z žádného důkazu nevyplynulo, že by byla k prostituci nucena,“ dodal Šlosar. Oba muži se nyní musí hlásit úřadům a dokazovat, že žijí příkladným životem. „Pokud v průběhu zkušební doby, a ta je dlouhá, soud dostane informaci, že život obžalovaných není veden řádně, znovu se tu sejdeme a budeme rozhodovat o jejich pobytu za mřížemi,“ uzavřel Šlosar.