Starosta Sezemic Martin Staněk už před časem zdůrazňoval, že město netrpělivě čeká na obchvat. Místo obchvatu ŘSD instalovalo na nejvytíženější křižovatce v centru města, kde často vznikaly nepřehledné situace, provizorní semafory.

„Řízení provozu křižovatky silnic I/36 a II/298 bylo vybaveno inteligentním systémem snímaní dopravy,“ sdělil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Studenecký s tím, že ŘSD si od provizorních semaforů slibuje také snížení dopravní zátěže.

S kolonami aut obyvatelé po otevření dálnice problémy nemají. „Semafory pomohly především tomu, že ve městě nedochází k velkým časovým prodlevám ani dopravním zácpám,“ uvedl Staněk.

Ve městě ale přibylo kamionů. „Co se týká množství vozidel, je to zhruba stejné jako před otevřením dálnice. Projíždí tady ale více nákladních vozidel ze směru od Rokytna,“ řekl starosta.

Kamiony podle místních opouští dálnici už na sjezdu v Rokytně a následně projíždějí právě Sezemicemi.

Město se snaží vyjednat s ŘSD dopravní značení, které by ve městě omezovalo tonáž vozidel. „Situaci sledujeme a v tomhle případě budeme s ŘSD ještě jednat,“ dodal Staněk.

Dva roky s covidem: Lidé jsou frustrovaní a zmatení

Přestože nyní nárůst dopravy není tak velký, vedení města zůstává obezřetné. „Je začátek roku a jsou různá koronavirová opatření. Myslím si, že na jaře dojde ke zvýšení dopravy,“ konstatoval starosta.

Provizorní semafory by se na křižovatce měly nacházet dva roky. Zastupitelstvo Sezemic by v tomto úseku chtělo dosáhnout i snížení maximální rychlosti. Prioritou je však stále obchvat. Snížil by se počet aut i hluk. Přestože je v gesci ŘSD, zajímá se o něj i vedení Pardubického kraje, které se v roce 2017 při aktualizaci memoranda s ministerstvem dopravy zavázalo vybudovat osm přivaděčů k dálnici D35.

„Stát nám přislíbil částku 2,7 miliardy korun, která však v tuto chvíli ani zdaleka neodpovídá realitě. Pokud nebude částka pro kraj navýšena, tak je pravděpodobné, že některé úseky nebudou vůbec realizované,“ řekl náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš.

„Největší prioritou je pro nás nyní obchvat Sezemic, propojení silnic u Dašic, silnice Rokytno-Býšť a modernizace silnice v Třemošnici,“ vyjmenoval před časem Kortyš.

Sezemický masopust se vrací do ulic



V Sezemicích se chystají na tradiční masopust, který letos připadá na 19. února. Začne v 9 hodin. Město zve všechny masky i diváky do ulic, aby si společně užili skvělou atmosféru. Průvod se vydá městem trasou od hasičské zbrojnice směr Zámostí. Předpokládaný konec průvodu je v 16 hodin na hřišti TJ Spartak Sezemice.

V Sezemicích vzpomínají na Alfréda Bartoše. Zastřelil se v obklíčení Němců

Mezi nejznámější postavy Sezemic patří velitel skupiny Silver A Alfréd Bartoš. Československý válečný hrdina zde prožil své dětství. V roce, kdy si Pardubický kraj připomíná 80 let od heydrichiády, místní vzpomínají i na svého hrdinu. V Sezemicích má velitel paravýsadku svou sochu.

Bartoš se narodil ve Vídni českým rodičům, po skončení první světové války se přestěhovali do Sezemic, kde Alfréd žil od svých pěti let a vychodil měšťanskou školu.

Po maturitě na pardubickém gymnáziu Bartoš spojil svůj život s armádou. Poručíkem se stal 1. února 1937 a po návratu do Pardubic zůstal ve službách armády až do 15. března 1939. Po obsazení ČSR se mu podařilo uniknout do Francie a následně do Velké Británie.P

Po zániku druhé republiky se přesunul do Francie, bojoval v Tunisku, až nakonec zakotvil v Anglii, kde se dobrovolně přihlásil k bojovým úkolům na nepřátelském území. Po absolvování několika výsadkových kurzů byl nasazen do zvláštní operace Silver A a stal se jejím velitelem.

Alfréd Bartoš se zastřelil v bezvýchodné situaci, když byl 22. června 1942 na rohu Smilovy a Sladkovského ulice v Pardubicích obklíčen německými vojáky.Letos je to už osmdesát let od chvíle, kdy sedm statečných mužů, včetně velitele Alfréda Bartoše, začalo operovat na území tehdejšího Československa. Od ledna si kraj připomíná hrdinství parašutistů i místních, kteří jim pomáhali. V Sezemicích se již po několikáté konalo setkání Silver A v paměti tří generací. Svého hrdinu si připomenou ještě v červnu, kdy uplyne osmdesát let od jeho úmrtí.Vzpomínkové akce probíhají letos po celém Pardubickém kraji. V Pardubicích se konala výstava obrazů akademické malířky Zdenky Landové. Autorka na dílech vyobrazuje osudy československých parašutistů za nacistické okupace. Na Památníku Zámeček se vzpomínalo 12. ledna, kdy se v areálu rozhořelo 194 svíček za oběti heydrichiády, u Larischovy vily se památka uctila položením věnců.

Muž rozebíral zamčená kola přímo před nádražím. Prý potřeboval náhradní díly

Operace Silver A je jedním z nejvýznamnější symbolů protinacistického odboje. „Je nutné si připomínat činnost nejen parašutistů, ale i dalších spolupracovníků, jejichž síť byla na Pardubicku velmi rozsáhlá a dobře organizovaná. Měli bychom si proto připomínat osudy Arnošta Košťála, manželů Hladěnových a Krupkových, Věry Junkové nebo Lidmily Malé, kteří za svoji pomoc parašutistům nalezli smrt na popravišti u Zámečku,“ řekl hejtman Martin Netolický.

„Společně tak dáváme vědět, že nezapomínáme na minulost a jsme si vědomi, že za svůj osud vděčíme tichým bojovníkům, kteří ve jménu svobody a dobré věci obětovali život,“ dodal primátor Martin Charvát.

Sezemice - tip na výlet



Sezemické akvadukty. Mezi historické památky z nejbližšího okolí Sezemic patří 13,2 m dlouhý akvadukt, který je křižovatkou mlýnského náhonu, odbočujícího z řeky Loučné, se Zadní Lodrantkou. Byl vybudovaný v roce 1892. O šest let později bylo rozhodnuto svést odpad zvaný Barevna do vyprojektovaného Malokolodějského odpadu. Jeho voda byla podvedena pod Zminkou zděnou shybkou a tak v roce 1898 vznikl již druhý akvadukt v sezemickém okolí.

Sezemice - údaje o městě

První písemná zmínka 1227

Počet obyvatel 4 039

Významné osobnosti města

V Sezemicích prožili dětství Alfréd Bartoš (1916-1942), velitel paraskupiny SILVER A a legionář Karel Bezdíček (1888-1915), praporečník roty Nazdar. V Sezemicích žil i kanoista Martin Doktor (*1974), olympijský vítěz z roku 1996.

Památná místa

kostel Nejsvětější Trojice

dům na Husově náměstí (č. p. 92) se štítem ve stylu selského baroka

socha českého světce, sv. Jana Nepomuckého z roku 1753

Historie města

Město Sezemice leží při řece Loučné nedaleko polabské dominanty Kunětické hory. Dnešní Sezemice mají včetně připojených vesnic Dražkova, Kladiny, Lukovny, Počapel, Velkých Koloděj a Veské čtyři tisíce obyvatel. Sezemice patří k nejstarším sídlištím Pardubického kraje. Vývoj pravěkého osidlování území dnešních Sezemic a jejich blízkého okolí byl ovlivněn především úrodnou půdou a polohou u soutoků Loučné se Zadní Lodrantkou a Loučné s Labem řek, po jejichž březích vedly prastaré kupecké stezky. Mnoho písemných památek z historie Sezemic se však nedochovalo. Hlavní příčinou byly ataky válečníků, zejména v období husitství a třicetileté války, a také časté požáry, které Sezemice v minulosti sužovaly.

Nejstarší písemná zpráva potvrzující existenci Sezemic pochází z roku 1227. Na dochované pergamenové listině je zapsána závěť velmože Kojaty z rodu Hrabišiců, který odkázal ves Sezemice cisterciáckému klášteru v Sedlci u Kutné Hory. Jak dlouho Sezemice existovaly před tímto letopočtem a kdo je založil, zůstává tajemstvím.