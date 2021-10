A pouze 23 lidí vhodilo do volební schránky neplatný lístek. I na tomto místě zvítězila koalice SPOLU, před hnutím ANO a Piráty se Starosty. SPD skončilo na čtvrtém místě. V okrese Pardubice měly podobnou volební účast Sezemice. Tam k urnám dorazilo 70,54 procenta voličů.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.