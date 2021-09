První zvonění v životě někteří zaspali. Od deváťáků pak děti dostávaly šerpy

/REPORTÁŽ/ V celém Pardubickém kraji přišlo ve středu poprvé do školy přes pět a půl tisíce žáků. Během středečního rána je v celém městě rušno. Před každou základní školou se to jen hemží dětmi staršími i těmi, kteří jdou do školy poprvé. Jinak tomu není ani před Základní školou Studánka v Pardubicích. A také ve speciální škole Svítání, odkud je naše fotogalerie.

První školní den v Základní škole a Praktické škole SVÍTÁNÍ | Foto: Luboš Jeníček

I přes veškerá nařízení mohou rodinní příslušníci své ratolesti doprovodit přímo do třídy tak, jako tomu bylo vždy zvykem. „Rodiče s dětmi dovnitř mohou, ale jen na pár minut. Samozřejmě musí mít celou dobu nasazený respirátor,“ vysvětluje asistentka pedagoga ze Základní školy Studánka Zuzana Böhmová. U vchodu do 1. A na této škole už na své nové žáky čeká jejich třídní učitelka Jaroslava Oplatková. „Vítám tě ve třídě. Já jsem paní učitelka, jak se jmenuješ ty?“ ptá se drobného chlapce s modrou aktovkou. Podívejte se ve fotogalerii na zahájení šolního roku v pardubické speciální škole Svítání Přesně v osm hodin zažívají prvňáčci svoje první zvonění v životě. Třída je až na jednu židli úplně plná. Sedmadvacet dětí po sobě nervózně pokukuje, sem tam někdo zamává směrem k rodičům, kteří stojí před tabulí, podél oken i u dveří. Do škol v Pardubickém kraji zamíří ve středu tisíce prvňáčků Přečíst článek › „Moc vás tady vítám, jsem ráda, že jsme se tu všichni takhle setkali,“ zahajuje hodinu Jaroslava Oplatková. Během několika minut dětem představuje, co všechno se v průběhu pěti let naučí, a co je ve škole čeká. Společně si také zazpívají u klavíru a zacvičí si. „Po pěti letech mám zase prvňáčky, moc jsem se na ně těšila. Oproti dětem v páté třídě, které jsem měla loni a ještě navíc on-line, je to něco úplně jiného. Nové děti jsou moc milé, myslím si, že jsme si hned padly do oka. Moc se těším na další dny,“ popisuje své první dojmy z nové třídy Oplatková. První školní den v Základní škole a Praktické škole SVÍTÁNÍZdroj: Luboš Jeníček Zrovna ve chvíli, kdy si s dětmi povídá o výuce angličtiny, je slyšet klepání na dveře. „Dobrý den, já se strašně omlouvám, to je moje chyba,“ vysvětluje zadýchaně maminka jednoho z prvňáčků. Ten si hned sedá na jediné volné místo a okamžitě se zapojuje do hovoru. „Já jsem James. Anglicky mě učí moje maminka,“ říká statečně celé třídě chlapeček, který ve svůj první školní den přišel pozdě. Na školním hřišti je před devátou hodinou vše připraveno. Za doprovodu hudby přivádí všichni tři třídní učitelé své žáky k slavnostnímu pasování na prvňáčka. „Vítám mezi námi všemi dvaaosmdesát nových prvňáčků, kteří nastoupí do třech prvních tříd. Čeká vás určitě hodně práce, ale pevně věřím, že i spoustu zábavy. Čekají na vás také nová kamarádství, která leckdy vydrží i celý život,“ zahajuje celou akci ředitel školy Filip Patlevič. Šerpu s nápisem Prvňáček 2021 dostávají noví žáčci od těch nejstarších, tedy letošních žáků devátých tříd. Jedním z nich je i Mikuláš Kašpar z 9. C. „Já předávám památeční listy. Kamarádky se mě ptaly, jestli bych nechtěl jít na tuhle akci s nimi, tak jsem šel,“ dodává. Školní potřeby budou zdražovat! Prvňáček už nyní stojí čtyři tisíce Přečíst článek › Zhruba po půl hodině je celá akce u konce. Následuje ještě společné focení každé třídy. Malí žáčci se rozebíhají na všechny strany hřiště. Někteří se zastavují u svých nových kamarádů, ukazují jim aktovky a povídají si o tom, jak se do školy těšili. „Já jsem chtěla aktovku s jednorožcem. Mám ji doma už od června, dostala jsem ji k narozeninám,“ říká Stella z 1. A. „Mně se ta moje taky líbí. Ale do školy jsem se hlavně těšil proto, že se chci naučit číst a psát,“ dodává rázně prvňák Matouš. Podle nařízení Ministerstva zdravotnictví se musí všichni žáci před nástupem do školy prokázat negativním výsledkem testu na covid, certifikátem o očkování nebo musí být v ochranné lhůtě 180 dní od nákazy tímto onemocněním. Pro žáky prvních ročníků základních škol ale existuje výjimka. K jejich prvnímu testování totiž dojde až během čtvrtka. „Žáci se testují sami za dohledu učitelů. Kdo se chce raději nechat otestovat za doprovodu rodičů, má možnost si přinést i své testy, které musí být schválené Ministerstvem zdravotnictví, a následně se otestovat ve vyčleněné místnosti před vyučováním,“ říká Patlevič. Podle jeho slov je rodičů, kteří by testování odmítali úplně, jen několik. „Děti vždy v takových případech zrcadlí přístup svých rodičů. Buď budou vítězit obavy, nebo radost z toho, že jsou školy opět otevřené,“ dodává. VIDEO: Deník svědkem zázraku. Na školství se shodli Babiš, Fiala i Bartoš Přečíst článek › Díky současné epidemiologické situaci nástupu do školy v klasické prezenční formě nic nebránilo. „Vůbec mě nenapadlo, že by měl být začátek roku on-line. Samozřejmě jsme připraveni i na tuto variantu, na rodičovské schůzce budu informovat o tom, jakým způsobem bychom komunikovali. Pevně ale věřím, že nic takového nenastane,“ popisuje Jaroslava Oplatková. Ve stejný průběh školního roku věří i tatínek jednoho z prvňáčků Adam Vojtek. „Slavnostní šerpování je moc hezká akce, bylo by mi líto, kdybychom o ni všichni přišli. Doufám, že vše bude v pořádku a on-line výuka už potřeba nebude,“ uzavírá.